Cosa fare nella Bassa bergamasca nel weekend: gli eventi dall'11 al 13 aprile 2025

La voglia di divertimento cresce? Niente paura, nella Bassa saranno tante le occasioni per trascorrere qualche ora in relax e spensieratezza. Ecco gli appuntamenti da non perdere da questa sera a domenica.

mARTinCOMIX

Martinengo

Torna al Filandone di Martinengo la kermesse dedicata al fumetto e al cartoon, giunta ormai alla sua quinta edizione. Organizzata dalla Pro Loco di Martinengo, quest’anno mARTinCOMIX ospiterà la mostra di Laura Zuccheri, disegnatrice e pittrice che lavora con alcune tra le più importanti case editrici italiane ed estere, come la Sergio Bonelli editore e le francesi Daniel Maghen e Glenat.

Da sabato 12 a domenica 27 aprile tanti appuntamenti per gli appassionati del settore e non solo.

Incontri, visite e laboratori dedicati anche ai più piccoli, che potranno avvicinarsi in modo ludico all’arte del fumetto. In mostra circa 50 opere di Laura Zuccheri, passando dalle pagine in bianco e nero di Tex Willer, agli albi a colori francesi con Thellus e Le Spade di Vetro, i dipinti su carta intelaiata realizzati con acquerelli e acrilici e gli studi di colore e personaggi.

Fino al 1992 Laura Zuccheri lavora per agenzie di pubblicità, ma in seguito all’incontro con Berardi e Milazzo comincia a collaborare con il «Ken Parker Magazine». Disegna poi una storia pubblicata sul primo Ken Parker Speciale e una per Zona X, entrambe in collaborazione con Pasquale Frisenda. Entra nello staff di Julia fin dagli esordi della testata, e per la criminologa di Garden City disegna oltre venti storie. Nel 2019 esce «Doc!», trentaquattresimo Speciale Tex, da lei disegnato su testi di Mauro Boselli.

La mostra è curata da Marco Ghion, disegnatore di Tex Willer, che collabora con la Sergio Bonelli Editore dal 2018 e già protagonista della mostra personale al Filandone nel 2019, in collaborazione con la biblioteca e il comune di Martinengo. Sarà visitabile da martedì a domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

L’inaugurazione è fissata alle 10 nella sala espositiva del Filandone alla presenza dell’autrice Laura Zuccheri che accompagnerà i visitatori tra le opere in mostra.

Saranno presenti anche gli artisti Nicola Genzianella , Ivan Zoni, Silvia Corbetta , Fabio Berti , Giorgio Gualandris e Riccardo Randazzo. Domenica 13 laboratorio gratuito di Stop Motion con lo studio «Resa animata» di Gorgonzola dalle 15.15 alle 16.30 e dalle 16.45 alle 18.

A seguire AperiComix.

L’ingresso alla mostra è libero. Per l’occasione, sabato pomeriggio, verranno proposte anche visite guidate al borgo di Martinengo.

I PDEX al Filodrammatici

Treviglio

I PDEX sul palco del Filodrammatici di Treviglio per regalare al pubblico una serata dedicata alla musica del grande Pino Daniele.

Grazie a un certosino lavoro di ricerca attraverso i suoi tour, arricchito dalle esperienze dirette dei componenti della band ai concerti a cui hanno assistito negli anni, i PDEX hanno cercato di interpretare secondo la loro sensibilità i capolavori che il maestro ha lasciato. Pino Daniele ha riproposto i suoi capolavori live in modo sempre diverso, questo era il suo modo di comunicare.

«Definire questo progetto “Pino Daniele Experience” è stato naturale - hanno commentato i PDEX - Quando ci siamo incontrati avevamo solo alcune cose in comune: Pino, la sua musica e i suoi concerti».

Donne nella storia: Alice Milliat

Romano

Dopo il successo del primo appuntamento prosegue la rassegna «Stasera Teatro» promossa da Fondazione Rubini con la collaborazione del Comune di Romano di Lombardia. Il secondo appuntamento è dedicato allo sport: sul palcoscenico la storia di Alice Milliat, la donna che si è battuta per la partecipazione delle donne alle Olimpiadi, un’occasione per conoscere un aspetto particolare del mondo dello sport, anticipando i tanti eventi sportivi che ci aspettano a breve in Lombardia.

L’appuntamento è per domani sera, sabato 12 aprile, al Teatro Rubini con «Immaginate l’impossibile - Alice Milliat e le prime donne alle Olimpiadi» di e con Sara Dho, audio-luci Giovanni Tammaro, produzione Centro Asteria residenze artistiche Scatti D’Atleta.

Siamo nel 1928, ad Amsterdam.

E’ il 28 luglio e si celebra la cerimonia d’apertura della IX Olimpiade dei tempi moderni. Un’edizione che passerà alla storia: da oggi saranno ammesse a partecipare ai Giochi Olimpici anche le donne. Non esiste neppure un nome per definirle, perché la parola «atleta» finora è stata declinata solo al maschile.

A chi si deve un tale sovvertimento dello sport, della lingua, del mondo? Ad Alice Milliat. Conosciuta anche come «La suffragetta dello sport», «La Pasionaria«, «La Militante», praticava svariati sport, benché il suo preferito rimanesse il canottaggio, e fu la prima manager sportiva donna al mondo.

Ciserano Decanta

Ciserano

Tutto pronto per la quarta edizione di «Ciserano Decanta», il Festival del vino che si terrà domenica 13 aprile, dalle 10 alle 20, tra le vie del centro storico di Ciserano.

La manifestazione, organizzata dall’Associazione Ciserano Decanta con il patrocinio del Comune di Ciserano, della Provincia di Bergamo, di ONAV Bergamo e, per la prima volta, anche del Consiglio regionale della Lombardia, vedrà la partecipazione di 54 cantine provenienti da tutta Italia, di cui otto bergamasche, tre bresciane, una lecchese e una pavese. Il pubblico avrà l’occasione non solo di degustare vini di qualità, ma anche di confrontarsi direttamente con oltre 50 produttori.

Festival della paella e della sangria

Verdello

Il «Festival della paella e della sangria» arriva a Verdello.

Da questa sera, venerdì 11 aprile a domenica 13 musica e i classici piatti della tradizione spagnola saranno la cornice perfetta per una serata all’area feste.

Oltre al meglio della cucina spagnola (sabato e domenica aperta anche a pranzo), saranno proposti grandi concerti live per tre serate di pura energia.

Si parte questa sera con la «Tribute 883 & Max Pezzali» per rivivere le emozioni degli anni Novanta per passare poi, sabato, ai «Pooh Classic» con una serata dedicata ai grandi successi dei Pooh fino a domenica con «Relax & Good Vibes» per chiudere in bellezza con il ritmo migliore: quello della condivisione e del divertimento.

Festa delle associazioni

Romano

Associazioni in festa a Romano: appuntamento domenica 13 aprile, dalle 9 alle 18 in centro storico. Dopo la messa delle 11, alle 14.30, si terrà l’inaugurazione dell’Albero delle Associazioni con l’esibizione del Corpo Civico Musicale «G.B Rubini». Dalle 15, la festa entrerà nel vivo con la performance degli studenti di Istituti «G.B. Rubini» ed «Enrico Fermi» e del gruppo musicale del Liceo Don Milani.

Infine, si potrà partecipare alla divertente «Caccia al tesoro» delle associazioni, rendendo la giornata ancora più stimolante.

Arcene

Corso di ortoterapia

Un corso per sfruttare l’orticoltura terapeutica per favorire il benessere psicofisico. Rivolto a bambini, ragazzi, adulti con diverse abilità e anziani, mira a migliorare la qualità della vita attraverso il contatto con la natura. L’incontro introduttivo si terrà il 12 aprile in piazza della Civiltà contadina ad Arcene, mentre il corso inizierà il 5 maggio, con iscrizioni aperte fino al 30 aprile.

Morengo

Letture e non solo

Domenica 13 aprile in biblioteca e nel giardino del centro civico di Morengo una giornata dedicata alla lettura in occasione della Giornata mondiale del libro. Apertura alle 9 con l’esposizione di opere letterarie, artistiche, hobbistiche e agroalimentari a km0 e stand delle associazioni. Dalle 14 alle 18 incontro con gli autori Luigi Ferri, Teresina Ferrari, Giancarlo Pandolfi, Giacomo Parimbelli, Cristian Crevena, Maria Angela Fratelli e Rossella Ferrari.

Aquiloni in cielo

Sabato 12 aprile alle 15 al Parco del Donatori il campione mondiale Edoardo Borghetti insegnerà segreti e procedure per costruire un aquilone e farlo volare in cielo.

Brignano

Atipicateatrale

La compagnia di Brignano torna sul palco con «L’arrago» di e con Christian Di Domenico: un monologo sulle baby gang e il tema scottante del bullismo. Appuntamento sabato 12 alle 20.45.

Pagazzano

Musiche antiche

Sabato 12 aprile alle 21 il castello di Pagazzano ospita il concerto «Il ballo» a cura di «Arte del pizzico». Ingresso gratuito

Mornico

Concerto delle Palme

Domenica 13 aprile alle 16 nella chiesa parrocchiale di Sant'Andrea di Mornico va in scena il Concerto delle palme, diretto dal maestro organista Stefano Mostosi.

Treviglio

Museo Explorazione

Domenica 13 aprile alle 15 al Museo Scientifico Explorazione di Treviglio il laboratorio Luce e magia (per ragazzi dai 9 ai 14 anni): esploriamo i segreti dell'ottica tra scienza e arte.

Oasi del Roccolo

Sabato 12 aprile alle 17, al Museo scientifico Explorazione, incontro con Marco Zanatta dell'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima.

Calcio

Teatro benefico

Sabato 12 aprile alle 20.45 il Cinema Astra di Calcio ospita lo spettacolo «La luna giosta», commedia in dialetto bergamasco in due atti di Francesco Zaffanella. Lo spettacolo è promosso dalla Cooperativa di solidarietà l'Ancora e dal Gruppo Teatrale Covese 2.0. Il ricavato verrà devoluto alla coop l'Ancora.

Calvenzano

Spettacolo

Domenica 13 aprile alle 16.30 l'auditorium di largo XXV Aprile di Calvenzano ospita lo spettacolo «T-Rex - Gli amici non si mangiano» per un pomeriggio dedicato a bambini e famiglie. Ingresso gratuito.

Fara Olivana con Sola

Concerto

Domenica 13 aprile alle 21 nel salone dell'oratorio va in scena «Arepo - L'opera in concerto». Sul palco Roberto Maffeis e Alessio La Chioma (trombe), Damiano Servalli (corno), Adamo Carrara (trombone), Giacomo Bernardi (tuba) e la voce recitante di Francesco Maffeis.

Caravaggio

Presentazione libro

Sabato 12 aprile Davide Ferrari presenta «La storia sono loro» nella biblioteca «Banfi»

Caccia alle uova

Caccia alle uova con l'associazione Caravaggio Viva. Alle 15.30 inizio evento in Piazza Garibaldi.

Spettacolo

Domenica 13 aprile alle 17 spettacolo teatrale «Amico albero» per bambini e famiglie nell'auditorium «Piero Ferri» del centro civico San Bernardino. Sul palco il Teatrodaccapo per la rassegna «Domenica in scena».

Arzago

Mostra

Sabato 12 aprile alle 16 in sala Turoldo s’inaugura la mostra fotografica «Noter de Arsac» organizzata dalla Pro loco.

Sergnano

Ciak! Si suona

Concerto musicale del corpo bandistico San Martino. Appuntamento sabato 12 aprile alle 21 al teatro dell’oratorio.

Spring grill walking

Camminata di beneficenza organizzata dalle associazioni AC Picchia, Auser, Gruppo micologico Vittadini con partenza alle 15 da piazza Roma.

Urgnano

Urgnano ti amo

Domenica 13 aprile Urgnano ospita un evento ideato dalle due giovani imprenditrici fondatrici di Make You Greener Sonia Azzola e Valeria Melocchi, con il supporto del Comune e dell’associazione commercianti. Si inizia alle 9 con una camminata ecologica nelle campagne, seguita alle 11.30 da uno swap party in Viale Rimembranze a cui parteciperanno anche i ragazzi dello SFA e della Casa dei Colori. zioni e della gentilezza, nella semplicità di un gesto condiviso.