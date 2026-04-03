Cosa fare nella Bassa Bergamasca nel weekend di Pasqua (e Pasquetta)

A Pasquetta, si sa, la tradizione chiama la «gita fuori porta». E allora dove andare questo lunedì (con le previsioni meteo che, strano a dirsi, promettono sole, ndr) per godere di qualche ora all’aria aperta magari tra arte e cultura?

Castelli aperti: alla scoperta delle bellezze artistiche

Nella Bassa, a pochi passi da casa, grazie alle «perle» del circuito dei Castelli, Palazzi e Borghi Medievali della media pianura lombarda.

Complice la stagione primaverile, sono numerose le attività proposte nelle 23 località coinvolte: dalla fioritura dei tulipani ai mercatini d’antiquariato, dagli stand di prodotti tipici fino a un suggestivo «aperitivo nella storia» in navigazione lungo l’Adda. Promossa dall’associazione Pianura da Scoprire, l’iniziativa consente ai visitatori di scegliere liberamente quali castelli, borghi, palazzi o conventi medievali visitare, costruendo il proprio itinerario in autonomia. Sempre disponibile il «passaporto», un libretto da timbrare tappa dopo tappa, pensato per accompagnare il pubblico alla scoperta di un patrimonio diffuso, con numerose località solitamente non aperte al pubblico. Novità di quest’anno la shopper in tela marchiata «Castelli, palazzi e borghi medievali» disponibile in tutte le realtà. I visitatori potranno passeggiare lungo antiche mura e fossati, esplorare ambienti affrescati e ascoltare aneddoti di condottieri, battaglie e leggende che ancora oggi abitano questi luoghi. Tra le proposte di lunedì spicca la coloratissima distesa di 200 mila tulipani nei terreni attorno al Castello di Malpaga, con attività, laboratori e mercati agricoli. Nei dintorni saranno visitabili anche il Castello di Cavernago, la Rocca di Romano di Lombardia, il Convento Colleonesco dell’Incoronata e il borgo di Martinengo che ospiterà un mercatino di collezionismo e antiquariato, oltre al borgo di Cologno al Serio e al Castello di Urgnano. A Pasquetta sono previste aperture speciali anche per il borgo di Rivolta d’Adda, in provincia di Cremona, insieme all’imponente Castello di Pandino e al centro storico di Crema. Due le località aperte nella pianura bresciana: il Castello di Padernello e il borgo di Orzivecchi. Nel milanese, infine, la Città di Trezzo sull’Adda offrirà un’ampia varietà di proposte: visite alla torre e alle prigioni sotterranee, alla centrale idroelettrica Taccani e la possibilità di partecipare a un «aperitivo nella storia» a bordo di una barca lungo il fiume Adda. Per conoscere tutte le località aperte a Pasquetta, le proposte, le modalità di visita, gli orari e i contatti per le prenotazioni, è possibile consultare il sito www.pianuradascoprire.it, dove sono disponibili anche suggerimenti utili per organizzare la giornata, dal pranzo alle iniziative collaterali. Per l’intera giornata di Pasquetta sarà possibile vivere un’esperienza immersiva nel Medioevo, trasformando la classica gita fuori porta in un’occasione culturale, conviviale e piacevole per tutte le età: un viaggio tra storia, arte e paesaggi rurali che continua a raccontare, con fascino e autenticità, il proprio avvincente passato.

Treviglio

Mercato della Terra di Slow Food

Sabato 4 aprile ritorna il Mercato della Terra di Treviglio e Gera d’Adda organizzato da Slow Food con il patrocinio del Comune di Treviglio e la collaborazione della Pro loco, dalle 8.30 alle 13 in piazza Setti. Protagonisti del Mercato saranno come sempre i piccoli produttori ed artigiani del cibo, espressione delle eccellenze del nostro territorio.nPer festeggiare la festività pasquale, al gazebo di Slow Food verrà offerta una degustazione di colomba artigianale con un calice di Prosecco. Tornerà quale ospite importante del Mercato l’associazione «Camminiamo insieme» di Rivolta d’Adda con i suoi progetti.

Pontirolo

Crucifige, la Passione a teatro

Continua la rassegna «Gemme di teatro» che per questa sera, venerdì 3 aprile 2026, alle 21 porta sul palco la sacra rappresentazione «Crucifige», un progetto speciale di Arhat Teatro e Tzeià Teatro in collaborazione con il gruppo Oratorio Teatro di Pontirolo nell’ambito del progetto «Hub Oratorio» finanziato attraverso il bando «Porte Aperte» di Fondazione Cariplo. In scena 25 attori con la collaborazione artistica di Rosaria Calzi, Renzo Martoni e Grazia Butti e la regia di Pierluigi Castelli. La sacra rappresentazione non è la tradizionale Via Crucis di fine Quaresima, ma una lettura intensa del percorso della Croce capace di suscitare riflessioni sul grande mistero della Passione.

Basella

Apparizione, 670esimo anniversario

Basella festeggia i 670 anni dall’Apparizione di Santa Maria degli Angeli. Dalle 6 al 17 aprile tanti appuntamenti religiosi per celebrare l’anniversario, ma anche momenti di riflessione e cultura. Tra i più attesi la solenne processione con la statua di Nostra Signora della Basella dal santuario della Prepositurale di Urgnano in agenda per il lunedì di Pasquetta alle 16.30 (secondo appuntamento alle 16.30 di domenica 12 aprile) a cui seguirà la messa solenne che verrà celebrata dal vescovo emerito di Frascati Raffaello Martinelli. Martedì 7 aprile alle 21 al teatro Cagnola, invece, andrà in scena il musical «Miracle – La madre della gioia» rivolto soprattutto alle adolescenti. Mercoledì 8, alle 20.30 a Urgnano, anniversario della Prima apparizione con la messa solenne presieduta dal vescovo di Lodi Maurizio Malvestiti. E ancora, venerdì 10 alle 20.30 a Urgnano la Rassegna tra cielo e terra propone un’elevazione musicale all’organo con il maestro don Ilario Tiraboschi.

Cividate

Racconti dalla striscia di Gaza

Un operatore umanitario Onu a Gaza. Sarà lui, Gennaro Guidetti, a raccontare storie e testimonianze proveniente dalle terre martoriate dal conflitto israelo-palestinese. Appuntamento alle 20.30, giovedì 9 aprile, nell’Auditorium di viale Rimembranze a Cividate. Ingresso libero.

Cividate

Panchine per riflettere

Giovedì 9 aprile alle 9.30 alla scuola media di Cividate si terrà l’inaugurazione di due panchine speciali realizzate dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’istituto comprensivo «Martiri della Resistenza» di Calcio. Il ritrovo è fissate alle 9.30 alla scuola media «Biffi» per il saluto della dirigente scolastica Iolanda Barbara Consolazione Sinatra e del sindaco Gianni Forlani alla presenza degli alunni. Sarà un momento di sensibilizzazione e riflessione rivolto in particolare ai giovani per promuovere il rispetto, l’inclusione e la responsabilità. La panchina gialla riporterà al tema del bullismo e del cyberbullismo, mentre la panchina rossa alla lotta contro la violenza sulle donne.