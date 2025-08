Cosa fare nella Bassa bergamasca e nel Cremasco nel weekend: gli eventi fino al 3 agosto

Tempo Libero

E' arrivato agosto: le città si svuotano, ma la voglia di divertirsi resta. E per chi non lascerà la pianura ecco qualche occasione per trascorrere ore di svago in compagnia.

Fermento Festival

Urgnano

Sull’onda dell’incredibile successo della quarta edizione ritorna Fermento Festival: un evento di 3 giorni nella bellissima atmosfera del borgo di Urgnano e della sua meravigliosa Rocca. La kermesse artistico-musicale ideata dall’associazione commercianti di Urgnano "CAP 24059" nel 2019 punta, anche quest'anno, a riportare il paese al centro degli eventi estivi in provincia di Bergamo. (Qui tutto il programma)

Notte bianca anni '50

Sergnano

Sergnano è pronta a fare un tuffo nel passato e a vestirsi a festa per uno degli eventi più attesi dell’estate. Domani, sabato 2 agosto, le vie del paese si trasformeranno in un vivace palcoscenico sotto le stelle con l’edizione 2025 della "Notte Bianca".

Un appuntamento imperdibile che coinvolgerà l’intero centro dalle 18.30 fino alle 2.30, tra street food, musica live, dj set, mercatini artigianali, animazioni e giochi per bambini. Il tema scelto per quest’anno è un inno alla spensieratezza e allo stile: gli intramontabili anni ’50. E non mancheranno le sorprese. "Ci sarà la sfilata di apertura di vespe e auto d’epoca – ha precisato Gloria Mussini, consigliere comunale – festa in piazza con bancarelle, buon cibo e tantissima". Una vera immersione nell’atmosfera retrò, dove eleganza e ritmo si incontrano per far rivivere il fascino del rock’n’roll e della dolce vita. L’intera iniziativa è promossa dal Comune di Sergnano, in stretta collaborazione con le attività commerciali locali, e con il prezioso supporto della Fondazione "Popolare Crema per il Territorio".

Appuntamenti in pillole

Cologno

A teatro con deSidera

Terzo appuntamento con il deSidera Teatro Festival. Al Parco della Rocca venerdì 1 agosto alle 21 va in scena "Sono Signor...ina!" un omaggio affettuoso e coinvolgente ad Anna Marchesini, a cura di Maria Carolina Nardino, con costumi di Farace&Pasotti. (Ingresso libero)

Barbata

Barbadafest

Il Barbada Fest continuerà ad animare il Campo Sportivo Comunale di Barbata fino al 4 agosto, con un programma ricco di musica e serate per tutti i gusti. Venerdì 1° agosto spazio allo spettacolo musicale con il Live Music Show di Michele Tomatis, tra luci, costumi e musica dal vivo. La festa si chiude il 2, 3 e 4 agosto con altre tre serate di ballo liscio, per salutare l’estate con eleganza e allegria.

Morengo

Music Fest

In paese torna il Music Fest. La quarta edizione della kermesse promossa dall'associazione "Paese delle favole Morengo Aps" presenta Nomadi e non solo. Al centro civico, fino a domenica 3 agosto, cucina e griglieria accompagnata da buona musica. Venerdì alle 18.30 appuntamento con il torneo di calcio femminile per il "Memorial Paola Pandolfi" e sul palco saliranno le "Giannissime band", mentre sabato nel piccolo Comune della Bassa suoneranno gli intramontabili "Nomadi". La chiusura domenica è affidata alla "Max Pezzali tribute band". Spettacoli dalle 21.30.

Pagazzano

Festa in oratorio

La terza festa FC Pagasà animerà l'oratorio da venerdì 1 a domenica 3 agosto. Ad animare le serate ci penserà il tributo ai "Linkin Park" (venerdì alle 21), mentre sabato si balla con l'Afro night (dalle 21). Domenica a chiudere il tributo a Luciano Ligabue (dalle 21). Tutte le sere dalle 19 stand gastronomico.

Mozzanica

Sagra del Colomberone

Sabato 2 agosto torna in paese l'appuntamento con la Sagra del Colomberone. La frazione di Mozzanica è pronta a ballare sull'Aia con Cattive idee, ma non mancherà il divertimento con i gonfiabili per i più piccoli e la sfida con il toro meccanico per i più grandi.

Lurano

Dinosaur Live

Un' emozionante spettacolo per bambini e famiglie con incredibili dinosauri animatronici che riporteranno in vita il mondo preistorico davanti ai vostri occhi. Appuntamento in piazza Caduti e Martiri dalle 21 (costo del biglietto 8 euro, gratis sotto i due anni).