Benvenuto Fermento!

Tre palchi per oltre trenta spettacoli in tre giorni. C'è... Fermento ad Urgnano, per il festival che accenderà l'estate della Bassa bergamasca tra il 2 e il 4 agosto. Molto più che negli scorsi anni, la cifra della rassegna Fermento Festival sarà la varietà, sia dei media coinvolti che del target di pubblico coinvolto. Dalla musica all'arte, dall'intrattenimento digitale alla divulgazione scientifica, dalla letteratura alla gastronomia, dallo sport allo shopping, attorno alla Rocca ci sarà spazio davvero per tutti. Ma andiamo con ordine: ecco cosa attende la cittadina della Bassa settimana prossima, dopo il pienone dell'anno scorso.

Fermento Musica: Urgnano si prepara

Il programma musicale apre venerdì con i tre palchi occupati da Il Pagante, dalla tribute band dei Linkin park Living Theory e, guest star, da un reading musicale di Omar Pedrini (ex Timoria). L'artista si esibirà in una serata in acustico con Federico Scarioni e Davide Apollo.

Sabato farà tappa al festival una serata del tour di Voglio tornare negli anni Novanta. Sempre sabato, le cover rock dei Medicina Crow e del format house Tuem.

Domenica infine si tornerà a cantare alla grande con il rock demenziale dei mitici Gem Boy, mentre gli altri due palchi saranno occupati dai Vipers, con uno spettacolare tributo ai Queen e da Apelungo (che quest’anno è sbarcato a Porto Cervo alla corte del Crazy pizza di Briatore).

Fermento Food

Va da sé che ogni serata sarà accompagnata da buon cibo e ottimi drink, anche in collaborazione con i negozi del paese: dal Chiosco Bar a cura di Fermento Festival ai molti punti dedicati allo street food, fino alle aperture straordinarie serali e notturne di bar, ristoranti e negozi del territorio. Spazio poi alla pizzeria gourmet «La pizza di Davide Boschini», mentre nelle aie del Castello si potrà gustare la cucina della tradizione a km 0 con un ristorante e pizzeria.

Fermento in Sport

E per i bambini? Sono previsti giochi con animazione a cura delle attività commerciali del territorio, mentre il fossato del Castello ospiterà «Fermento in Sport» con attività a cura delle società sportive.

Sempre a proposito di shopping, non mancherà un mercatino vintage e bancarelle a cura di Flea Market (mercato delle pulci). In mostra anche auto d'epoca a cura di Ondei e dell'associazione Cinquecento storiche. Per chi invece preferisce le due ruote, in via Matteotti l'associazione Grest Barbera propone una mostra i bici antiche.

Fermento Speakkami

Non solo musica, non solo cibo, non solo una «Notte bianca» allargata: uno degli spin-off più interessanti di Fermento quest'anno sarà Speakkami, una rassegna di talk e di incontri organizzati nella Sala dei satiri, al primo piano del castello. Intervistati e accompagnati dagli organizzatori di Fermento in diretta su una web-tv dedicata, saranno ospiti del festival alcuni dei divulgatori più noti del web italiano.

Tra i protagonisti ci saranno gli animatori delle pagine Instagram e Youtube Filosofia Scienza, Like Italian, Miti da sfatare, Dr.aw fit, Curiuss (filosofia) e Linguisticattiva. Con loro Valentina Ghetti (divulgatrice che si occupa di letteratura) , Giovanni Fenu (educazione), Marco Dixit (linguistica ed etimologia), la food blogger Salsiccia ciociara, l'archeologa Archeomilla, e l'astrofisico Luca Nardi. Saremo presenti anche noi del Giornale di Treviglio - PrimaTreviglio.it, come media-partner dell'evento.

Al piano terra (Sala d'Armi) del maniero saranno protagoniste infine le arti visive con l'associazione Emerging Art Sharing. Esporranno in parecchi tra pittori, scultori e artisti digitali: tra questi ultimi Giulia Barillaro (in arte Puntidivista), Paolo Repetto e Vito Big Boh. Tra i pittori troveranno spazio Marta Milani, Stefano Vanoni, Giulia Colombo Michele Fornasiere (in arte Artemike 1490) e Pierangela Franzoni. Con loro anche l'illustratore Emanuele Cavassa (in arte Emaskew), la fotografa Arianna Iezzi, lo scultore Giuliano Giussani e l'ideatore di installazioni artistiche Stefano Frasson (in arte St.Frax).

Fermento letterario

Nella sala rossa della Rocca infine si parlerà di libri e di letteratura con Fermento Letterario, in collaborazione con la locale ProLoco. Venerdì sera in particolare Maria Teresa Brolis presenterà «La valle della speranza» e «Storie di donne del medioevo».

La cultura che fa bene

A rendere ancora più interessante la rassegna di quest'anno c'è però anche un fine sociale e solidale. Una cena di gala nel cortile interno della splendida Rocca simbolo del paese ospiterà infatti anche una raccolta fondi per il progetto Vacanze a Colori. Obiettivo: regalare una vacanza ai giovani ospiti della cooperativa sociale L'Impronta, gestore dell'appartamento protetto per persone disabili «La casa dei colori».

L'iniziativa nasce nel 2022 dalla collaborazione tra l’associazione Commercianti e la Cooperativa Sociale, con l'intento di dare sollievo alle persone con disabilità garantendogli dei periodi di Vacanza durante l’anno. Un obiettivo costoso: ad oggi i beneficiari sono una ventina, per i quali sono state immaginate tre ipotesi vacanziere distinte, una a Sirmione (sul Garda), una a Lignano Sabbiadoro e una in Dolomiti. Ma per finanziare il tutto serviranno circa 40mila euro, se si considera che oltre alle strutture ricettive debitamente attrezzate andranno finanziate le attività di intrattenimento, i costi del trasporto e dell’assistenza con operatori socio sanitari H24.

È a questo che serviranno i fondi raccolti sia dalla vendita di una T-shirt grafica realizzata da giovani artisti in vendita nei negozi aderenti di Urgnano, oltre che ai punti ristoro del Festival - sia dalla cena di gala in programma per domenica al Castello.