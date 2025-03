A giugno torna Panda a Pandino: iscrizioni aperte da domenica

Pandino si prepara a diventare ancora una volta la capitale mondiale della Fiat Panda. Dal 20 al 22 giugno 2025, il piccolo comune in provincia di Cremona ospiterà il raduno internazionale “Panda a Pandino”, un evento che ogni anno richiama migliaia di appassionati della celebre utilitaria italiana.

Panda a Pandino

L’iniziativa, nata per gioco sui social grazie all’assonanza tra il nome del paese e il celebre modello Fiat, è diventata negli anni un appuntamento imperdibile per gli amanti della Panda, che si ritrovano per condividere la loro passione e celebrare un’icona dell’automobilismo. L’edizione 2025 prevede tre giorni di festa con un programma ricco di sorprese, ospiti speciali, giochi, musica e intrattenimento per tutte le età.

Domenica aprono le iscrizioni

L’unico requisito per partecipare è arrivare a bordo di una Fiat Panda, indipendentemente dall’anno di immatricolazione, dal 1980 ad oggi. Le iscrizioni si apriranno ufficialmente domenica 16 marzo alle 12 in occasione della fiera di San Giuseppe di Pandino. Sarà possibile registrarsi direttamente in loco, allo stand dell’Associazione Panda a Pandino nei pressi del Castello Visconteo, oppure online sul sito ufficiale pandaapandino.it

Pronti a battere il record

L’edizione 2025 punta a superare il record delle 1051 Panda presenti contemporaneamente, stabilito nelle precedenti edizioni. Gli organizzatori, un gruppo affiatato di appassionati noto come “La Crew”, sono già al lavoro per garantire un’esperienza indimenticabile. Come ogni anno, i fondi raccolti attraverso le iscrizioni e i contributi dei partner saranno destinati a iniziative benefiche a sostegno della comunità locale: un altro motivo per partecipare a questa straordinaria festa dell’auto, dove passione, divertimento e solidarietà si uniscono sotto il segno della Fiat Panda.

L’attesa cresce e il conto alla rovescia è iniziato: Pandino si prepara ad accogliere migliaia di Panda e i loro orgogliosi proprietari per un weekend all’insegna della storia, della cultura e della passione per una delle auto più amate di sempre.