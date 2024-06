Oltre mille Panda a Pandino, ma il record 2023 resta imbattuto

Dopo i successi delle sette edizioni precedenti, anche quest’anno a Pandino è tornato il celebre raduno dedicato ad un pezzo della storia Italiana. Per la prima volta, dal 2017, si è trattato di una “tre giorni” dedicati interamente alla Fiat Panda, che si sono riconfermati anche quest’anno un appuntamento atteso da numerosi appassionati provenienti da tutta Europa. L’esibizione si è tenuta per le vie del centro e nella storica Arena del Castello Visconteo di Pandino ospitando 1031 esemplari di Fiat Panda, purtroppo non abbastanza per battere il record di 1051 dell’anno scorso.

Mille Panda in castello

L’edizione 2024, seppur sotto la pioggia battente, è riuscita a radunare dalle prime Panda dotate di impianto di raffreddamento ad aria a quelle più moderne, dalle versioni più classiche e tradizionali alle 4X4 più estreme, dai modelli meglio conservati a quelli più consumati, da quelle più manomesse a quelle più autentiche ed originali. All’appello non sono mancati anche i modelli più rari, le serie speciali e quelle dotate degli accessori più imprevedibili, tra cui pure impianti stereo esagerati.

Non sono mancati anche modelli di Panda “in divisa” come quella dei carabinieri e della Polizia ancora in uso, oppure una bellissima 4X4 del 2002 di proprietà dei Vigili del Fuoco, gentilmente concessa dal Distaccamento Volontario di Varzo, del comando provinciale di Verbania, il cui trasporto è stato concesso ed effettuato dal comando provinciale di Novara.

Tre giorni di festa

Il ritrovo è cominciato venerdì 21 giugno già nel primo pomeriggio quando, verso le 18, è stata aperta la vasta area dedicata al food and beverage in zona Castello, e sono arrivate le prime 150 vetture. Il resto della serata è stato accompagnato dalla musica e dall’intrattenimento di Kappa Voice con i Wedding Boys Staff. Inoltre, per quest’ottava edizione, tutte le giornate sono state accompagnate dai ragazzi di RadioZero13.

Sabato 22, prima dell’attesissimo “Panda Giro”, durante la mattinata 550 di queste auto si sono ritrovate nel parcheggio del Mc Donald’s di Bagnolo Cremasco per stabilire un nuovo record: battere 300 scontrini al Mc Drive in meno di un'ora con clienti esclusivamente a bordo di Fiat Panda. La particolare impresa è riuscita grazie alla collaborazione ed al contributo di ognuno. A seguire si è tenuto il celebre “Panda Giro”, un colorato corteo di Panda che ha attraversato il territorio del cremasco percorrendo un percorso panoramico di circa 20 km. L’itinerario si è concluso nel Castello Visconteo di Pandino che, per la serata, ha ospitato dj set ed esibizione degli Antani Project Live.

La domenica, invece, già dalle 8 di mattina si è aperto il tradizionale raduno statico. Dalle 10, poi, è cominciato l’intrattenimento tenuto da diversi ospiti, tra cui le ragazze di Emozione Danza dell’U.S. Acli Crema e Brian Casali, campione mondiale di squat single lift unequipped nella federazione WDFPF.

In paese anche William Jonathan

Il tutto è stato permesso anche grazie all’intervento dell’Amministrazione Comunale di Pandino che, fin da subito, ha creduto in questo progetto. I veri protagonisti dell’organizzazione dell’evento, nel tempo diventati esperti soprattutto nell’ambito logistico, sono lo storico gruppo di Pandinesi che formano l’Associazione Panda a Pandino, i quali amano farsi chiamare “La Crew”. Il gruppo è composto da Alessandro Baiocchi, Francesco ed Alessia Pino, Sergio Ferrari, Gaetano Vigliotti, Sebastiano Riscica, Simone Labò, Michele Martino, Erica Zaneboni, Matteo Fedeli accompagnati sia dall’ausilio di Davide Cappa Voice e Laura Magnani che dalla partecipazione straordinaria di William Jonathan (anche noto come Willy), il Pandista più attivo d’Italia, nonché volto social del gruppo.

C'è anche il messaggio dei Ricchi e Poveri

Anche il contributo degli oltre 1000 volontari è stato fondamentale per assicurare agli ospiti un’esperienza memorabile in ogni suo aspetto.

Panda a Pandino ormai parla ai vip e coi vip, alcuni dei quali sono intervenuti tramite brevi video simpatici portando un personale saluto a tutti gli appassionati Pandisti. Il celebre giornalista Amedeo Goria è intervenuto spiegando che si dichiara estremamente soddisfatto di girare ormai da molti anni a bordo di una Panda bianca, mentre il comico Dado ha optato per una comicissima gag basata su un gioco di parole. Anche il cantante Davide De Marinis è intervenuto adattando per Pandino due suoi singolo: “Andiamo al mare” e “Troppo Bella”. Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, invece, hanno inviato un video-saluto, definendo la panda una grande macchina, successivamente i Ricchi e Poveri hanno acceso la piazza con un esilarante messaggio seguito dalla promessa di una futura partecipazione al raduno. Dal mondo di YouTube, invece, è intervenuto uno dei più quotati content creator dell’ambiente automobilistico, Gasi (Gabriele Sirtori), il quale ha elogiato sia la praticità che la storicità della Panda. Naturalmente tra i vari saluti non sono mancati quelli delle figure istituzionali, come quello rivolto alla città e agli appassionati da parte dell’europarlamentare Isabella Tovaglieri.

Premi e solidarietà

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Per quest’edizione 2024 i premi assegnati sono sati oltre la ventina in varie categorie, che andavano dalla “Panda meglio conservata” alla “Panda più tamarra” o dalla “Panda più ammaccata” alla “Panda 4X4 più elaborata” fino al premio “Panda Antonio Narducci”. Riconoscimento istituito in memoria del giovane Pandista della provincia di Foggia rappresentato dal fratello Donato, giunto all’evento con la Panda di Antonio. Il tutto è stato permesso dall’impegno della famiglia Pesola-Varva di Buccinasco, anche nota come la “Famiglia Social”.

“Panda a Pandino è l’evento che oramai tutti, Pandisti e non, e anche gli splendidi abitanti di Pandino, aspettano tutto l’anno - ha commentato William Jonathan - Un appuntamento pop che fa leva su un concetto tanto semplice quanto preciso: la voglia di far festa e di fare gruppo. Chi arriva a Pandino, a parte un’esplosione di colori, nota immediatamente che non serve possedere un’auto perfetta, ma che è importante vedere questi mezzi, infondo umili e semplici, celebrati come delle star. Tutti in Italia hanno una storia da raccontare che ha come protagonista una Panda. L’utilitaria per eccellenza nata per fare quello che ti pare. Il successo di questo meraviglioso evento, che si può realizzare grazie all’operoso impegno della Crew dell’Associazione Panda a Pandino, rilascia prima di tutto una comunità affiatata di appassionati e ci ricorda l’immenso valore delle cose semplici”.

L’Associazione dell’evento ha comunicato che il ricavato della manifestazione, al netto delle spese sostenute per l’organizzazione, verrà devoluto in beneficienza al fondo dell’Associazione Soli Mai che opera nel territorio.

Foto 1 di 7 Foto 2 di 7 Foto 3 di 7 Foto 4 di 7 Foto 5 di 7 Foto 6 di 7 Foto 7 di 7

Vuoi restare sempre aggiornato?

📱"𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗧𝗿𝗲𝘃𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼" è ora anche un canale 𝗪𝗵𝗮𝘁𝘀𝗔𝗽𝗽

In un solo posto, troverai tutte le notizie più importanti della giornata dal tuo territorio, 𝗱𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗾𝘂𝗮𝗻𝗱𝗼 𝘃𝘂𝗼𝗶 𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗻𝗼𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗵𝗲, dalla sezione "Aggiornamenti" di WhatsApp.

🔗𝗖𝗹𝗶𝗰𝗰𝗮 𝘀𝘂𝗹 𝗹𝗶𝗻𝗸 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝘀𝗰𝗿𝗶𝘃𝗲𝗿𝘁𝗶 𝗮𝗹 𝗰𝗮𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮𝗧𝗿𝗲𝘃𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼!

https://whatsapp.com/channel/0029VaEHNSEK5cD5VhYIts2h