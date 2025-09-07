Ultimo scrimmage prima della Supercoppa: Treviglio c’è

Basket, buona per i trevigliesi anche la terza amichevole prima della Supercoppa: ieri sera Tav Treviglio ha battuto il Lumezzane per 68 e 87, in trasferta bresciana a Sarezzo.

L’amichevole con Lumezzane, ultima amichevole

Nello starting five coach Villa ha schierato Morina, Rubbini, Rossi, Taflaj e il lungo Anaekwe, all’esordio stagionale dopo i problemi fisici. Il primo quarto, però, vede i padroni di casa sempre in conduzione, grazie alla verve di Siberna (12 punti nei primi 10’). Taflaj risponde dall’arco, presto imitato da Restelli e dal -6 (18-12 al 6’), i biancoverdi ritornano a un solo possesso di ritardo: 21-19 il primo parziale.

Nel secondo quarto Treviglio erige un castello difensivo e costringe il Lumezzane ad accontentarsi di un solo punto in cinque minuti. Restelli apre le danze, Morina firma l’1-9 di metà tempo e Agostini trova buone conclusioni. Al riavvicinamento di Ohenhen (-4) rispondono Rossi e ancora Morina. Si chiude 10 a 22.

Dopo il cambio campo, Anchisi mette un po’ di ritmo e aggressività e Restelli centra il bersaglio dall’arco: 2-7 (4’). Poi il quintetto rossoblù cambia l’inerzia con un break di 20-8. Nel minuto conclusivo, ci mette una pezza Agostini con 5 punti che fissano il 22-22 di terzo quarto. Treviglio fatica a rimbalzo, concedendo qualche secondo tiro agli avversari, senza riuscire a procurarsene in zona d’attacco. Gelfi e Siberna riportano Lumezzane avanti: 7-5 (4’). Il rush finale è affidato alle realizzazioni di Agostini: il triestino colpisce da sotto, dalla lunetta e chiude la prestazione con la tripla dei 27 punti personali. L’ultima frazione è 15-24 ancora per la TAV.

Sabato prossimo a Ravenna per la Supercoppa

Esaurita la fase di prestagione, per la TAV iniziano gli impegni ufficiali. Sabato 13 settembre, al Pala De André di Ravenna, i biancoverdi di Villa saranno in campo per la prima semifinale di Supercoppa LNP. Alle 17 si gioca la sfida con la Pallacanestro Montecatini. In palio l’accesso alla finalissima di domenica 14.