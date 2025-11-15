Twirling Rivolta, stagione al via con una pioggia di podi e risultati d’eccellenza

Esordio straordinario per il Twirling Rivolta, che apre la stagione con numerosi podi in tutte le categorie.

Un inizio stagione brillante a Busto Arsizio

È iniziata con il piede giusto la nuova stagione sportiva del “Twirling Rivolta”, che domenica scorsa ha preso parte alla prima gara dell’anno disputata a Busto Arsizio, dedicata alle specialità tecniche. Le atlete rivoltane hanno saputo distinguersi sin da subito, conquistando numerosi piazzamenti di rilievo e diversi podi nelle varie categorie. Tra le protagoniste della giornata, Francesca Mongiovì , seconda nell’Xstrut junior livello A, e Giada Valotti , che ha conquistato la vittoria nell’Xstrut junior livello B, dove sono salite sul podio anche Anna Lunghi e Amira Marzane , entrambe terze. Nella categoria senior livello A, Yara Abo El Dahb ha centrato un brillante terzo posto.

Successi nelle prove artistiche e categorie élite

Ottimi risultati anche nelle prove di “Artistic Twirl”: tra le junior livello B, Stella Valeri è arrivata seconda e Mongiovì quarta, mentre tra le senior livello B Giulia Bonetti ha conquistato la medaglia d’argento. Nella categoria élite, Sara Facchetti ha confermato il suo talento imponendosi con il primo posto, seguita da Beatrice Lupo Pasini , quarta. Nel Twirl Team livello élite, l’Acromyc – formazione composta anche dalla rivoltana Lupo Pasini – ha chiuso con un ottimo secondo posto, a conferma della solidità del gruppo anche nelle specialità di squadra.

Giovani promesse e podi tutti rivoltani

Nella prima parte di gara, spazio anche agli atleti delle categorie giovanili: Tommaso Colombo ha trionfato nel Solo cadetti maschile livello B, mentre tra le ragazze Sofia Cantarini ha vinto nel Solo cadetti livello B. Splendida vittoria per Ileana Fedele nel Solo senior livello A, quinta invece Stella Valeri nel Solo livello junior A. Nella categoria élite senior, Sara Facchetti e Beatrice Lupo Pasini si sono classificate rispettivamente quarta e quinta. Infine, Erika Cuoco ha conquistato il secondo posto nel Due Bastoni junior livello A, mentre nell’Xstrut cadetti livello B il podio è stato tutto rivoltano: Chiara Oprandi prima e Sofia Cantarini seconda.