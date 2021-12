Tutto il basket in Lombardia si ferma sino al 16 gennaio

Sport

La decisione del Comitato regionale della Fip interessa dai campionati senior sino all'attività di Minibasket.

L'aumento dei casi Covid-19 in ambito sportivo ferma tutto il basket in Lombardia, dai campionati Senior sino al Minibasket, sino al 16 gennaio 2022. La decisione è arrivata dal Comitato regionale della Fip.

Contagi Covid, basket in Lombardia fermo sino al 16 gennaio

Dopo che in mattinata il Settore agonistico della Fip e la Lega Nazionale Pallacanestro ha deciso per lo slittamento della ripresa del campionato nazionale di serie A2, dove milita il Gruppo Mascio Treviglio, è arrivato anche dal Comitato regionale lombardo della Fip l'annuncio dello stop sino al 16 gennaio di tutti i campionati regionali, dalle categorie Senior per arrivare sino all'attività di Minibasket. Il Comitato regionale ha così sancito lo slittamento dei campionati a metà gennaio.

Le partite di tutti i campionati - senior, giovanili, minibasket - compresi i recuperi già programmati e Coppa Lombardia, sono sospese fino a domenica 16 gennaio 2022 compreso.

Il comunicato del CRL nel dettaglio

CAMPIONATI SENIOR

I campionati senior - con esclusione di Prima e Seconda Divisione maschile e Promozione femminile - riprenderanno da lunedì 17 gennaio con i calendari già pubblicati. Le gare non disputate saranno recuperate in coda al calendario pubblicato, seguendo obbligatoriamente la sequenza originale. Le formule di svolgimento di questi campionati rimangono immutate.

N.B. Le gare sospese in precedenza potranno essere recuperate – previo accordo tra le squadre – a partire da martedì 11 gennaio. I campionati di Prima e Seconda Divisione maschile e Promozione femminile riprenderanno a partire da lunedì 24 gennaio con i calendari già pubblicati. Le gare non disputate saranno recuperate in coda al calendario pubblicato, seguendo obbligatoriamente la sequenza originale. Le formule di svolgimento di questi campionati potrebbero subire modifiche nella seconda fase che saranno comunicate in breve tempo.

CAMPIONATI GIOVANILI

I campionati di Eccellenza maschile U19 – U17 – U15 riprenderanno da lunedì 17 gennaio con i calendari già pubblicati. Le gare non disputate saranno recuperate in coda al calendario pubblicato, seguendo obbligatoriamente la sequenza originale. Le formule di svolgimento di questi campionati rimangono immutate.

Il campionato Elitè U17 femminile riprenderà da lunedì 17 gennaio con i calendari già pubblicati. Le gare non disputate saranno recuperate in coda al calendario pubblicato, seguendo obbligatoriamente la sequenza originale. La formula di svolgimento del campionato rimane immutata.

I campionati Gold maschili U19 – U17 – U16 – U15 riprenderanno da lunedì 17 gennaio con i calendari già pubblicati. Le gare non disputate saranno recuperate in coda al calendario pubblicato, seguendo obbligatoriamente la sequenza originale. Le formule di svolgimento di questi campionati rimangono immutate.

I campionati Elité e Gold maschili U14 – U13 riprenderanno da lunedì 24 gennaio con i calendari già pubblicati. Le gare non disputate saranno recuperate in coda al calendario pubblicato, seguendo obbligatoriamente la sequenza originale.

Le formule di svolgimento di questi campionati subiranno modifiche nella seconda fase che saranno comunicate in breve tempo. Tutti i campionati Silver maschili e femminili riprenderanno da lunedì 24 gennaio con i calendari già pubblicati. Le gare non disputate saranno recuperate in coda al calendario pubblicato, seguendo obbligatoriamente la sequenza originale.

MINIBASKET

Tutti i campionati di qualsiasi ordine riprenderanno da lunedì 24 gennaio con i calendari già pubblicati.

Le gare non disputate saranno recuperate in coda al calendario pubblicato, seguendo obbligatoriamente la sequenza originale.

Le raccomandazioni del presidente Maggi

Al termine del comunicato riguardante i campionati regionali lombardi e la loro ripresa dopo il 16 gennaio 2022, il presidente del Comitato regionale Fip Giorgio Maggi ha ricordato quali siano le prescrizioni da adottare obbligatoriamente per il ritorno all'attività.