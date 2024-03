Torna domani il "Ragazzo più veloce" dell'Atletica Estrada

Chi saranno quest'anno gli sprinter della Gera d'Adda e dintorni? Lo svelerà domani, sabato, la ventunesima edizione del "Ragazzo più veloce", organizzato dall'Atletica Estrada di Treviglio e Caravaggio. La kermesse di atletica leggera - con gare di velocità, salto in lungo e getto del peso - coinvolgerà gli alunni delle scuole medie di Treviglio e della Gera d'Adda al Centro sportivo "Ambrogio Mazza".

L’Atletica Estrada di Treviglio e Caravaggio si prepara a incoronare i ragazzi e la ragazze sprint della Gera d’Adda e dintorni. Torna domani, sabato 16 marzo, al centro sportivo "Ambrogio Mazza" di via ai Malgari la kermesse di atletica leggera dedicata alle scuole Secondarie di primo grado di Treviglio, della Bassa Bergamasca e del Cremasco, giunta alla sua ventunesima edizione. Alunni e alunne si cimenteranno in tre discipline di atletica leggera: corsa veloce sulla distanza del 60 metri piani, salto in lungo e getto del peso.

Le finali della velocità dalle 11.30

Il ritrovo delle scuole al Centro sportivo trevigliese è previsto alle 8.15, per il ritiro delle buste e la formalizzazione delle iscrizioni, poi dalle 9.15 sul campo "3" al via le batterie di velocità (60 metri piani), salto in lungo e getto del peso. Le finali della velocità sono in programma alle 11.30; al termine si terrà la cerimonia di premiazione dei ragazzi e delle ragazze "più veloci" di prima, seconda e terza media. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Treviglio e sostenuta dalla Fidal di Bergamo e dall’azienda "Isi".