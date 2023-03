L'Atletica Estrada ha incoronato i Ragazzi più Veloci 2023

L'Atletica Estrada di Treviglio e Caravaggio sabato al centro sportivo "Ambrogio Mazza" ha incoronato i Ragazzi più Veloci della Gera d'Adda e dintorni delle scuole medie. L'edizione 2023, giunta al ventesimo anno, ha radunato 18 scuole del territorio della bergamasca e dell'Alto cremasco: impegnati in gare di velocità, salto in lungo e getto del peso 364 tra alunni e alunne delle Secondarie di primo grado.

Incoronati i Ragazzi più Veloci 2023

Una kermesse di atletica leggera dedicata alla scuole Secondarie di primo grado che è diventata ormai una tradizione in città. La ventesima edizione del Ragazzo più Veloce della Gera d'Adda e dintorni, organizzata dall'Atletica Estrada di Treviglio e Caravaggio, ha animato sabato mattina il Centro sportivo "Ambrogio Mazza" di Treviglio. Ben 364 tra alunne e alunni di prima, seconda e terza media delle 18 scuole - della bergamasca e dell'Alto cremasco - si sono sfidati sulle pedane del salto in lungo e del getto del peso, nonché tra le corsie della velocità con batterie da 60 metri piani e finali sugli 80 metri. gli sprinter del 2023 sono stati: Luna Remassi della Sacra Famiglia di Martinengo e Gabriele Valdarno di Trescore Cremasco per le prime medie; Greta Carminati de La Sorgente Caravaggio e Federico Ghisleri di Trescore Cremasco per le seconde; Sara Bustreo e Brayan Talom Tagne, entrambi alunni dei Salesiani Treviglio, per le terze.

Il "Trofeo Isi" assegnato alle scuole - classifica combinata con i migliori risultati nelle tre prove - è stato vinto per il secondo anno consecutivo dalla Grossi di Treviglio con 118 punti, davanti alla Cameroni di Treviglio con 180 punti e al terzo posto i Salesiani di Treviglio con 188 punti.

Salto in lungo e getto del peso, le migliori prestazioni

Le finali delle gare di velocità hanno chiuso la manifestazione organizzata dall'Atletica Estrada, con l'aiuto di tanti volontari delle società amiche e il patrocinio del Comune di Treviglio. Ma prima sono stati premiati alunne e alunni che hanno ottenuto le migliori prestazioni sulle due pedane di salto in lungo e getto del peso. I migliori nel lungo sono stati: Ginevra Ronchi dei Mastri Caravaggini con 3,46 metri e Tommaso Crea del Collegio degli Angeli di Treviglio con 3,75 metri per le prime medie; Sveva Manenti dei Salesiani Treviglio con 4,10 metri e Simone Bertoncini della Grossi Treviglio con 4,25 metri per le seconde; Sara Bustreo (che ha bissato la doppietta ottenuta nel 2022) dei Salesiani Treviglio con 3,79 metri e Dieudonnè Colombo Blini del Collegio degli Angeli di Treviglio con 4,65 metri per le terze.

Vincitori sulla pedana del getto del peso sono stati: Alessia Giuzj con 8,44 metri e Omar Ouattara con 10,40 metri, entrambi della Cameroni Treviglio, per la prima media; Matilde Giampietro di Cologno al Serio con 10,08 metri e Simone Bertoncini della Grossi Treviglio con 12,26 metri per le seconde; Arianna Pezzetta dei Salesiani Treviglio con 9,40 metri e Davide Spolti di Bariano con 10,50 metri per le terze.

Ventesima edizione da record

Lasciati alle spalle gli anni della pandemia e del lockdown che hanno cancellato la manifestazione di atletica leggera dedicata alle scuole, quella di sabato a Treviglio è stata una ventesima edizione da record per numero di iscritti (364). Soddisfatto il presidente del sodalizio di Treviglio e Caravaggio Pierluigi Giuliani.

Per quanto riguarda l'aspetto individuale spicca la doppietta di Sara Bustreo (Salesiani) vincitrice della velocità e del lungo, ripetendo la doppietta del 2022. Per quanto riguarda la classifica a squadre/scuole, per il secondo anno consecutivo vince la Grossi di Treviglio che porta a 6 le vittorie nel corso delle venti edizioni tra le quali capeggia ancora la Cameroni di Treviglio con 13 titoli conquistati.

La manifestazione ha visto scendere in pista per una finale speciale anche un quartetto di alunni con disabilità, letteralmente "spinti" al traguardo dagli applausi e dal calore del tifo dei compagni e degli spettatori sulle tribune del Centro sportivo. Anche loro, come per tutti i partecipanti al Ragazzo più Veloce 2023, hanno ricevuto la medaglia dalle mani del sindaco di Treviglio Juri Imeri che ha preso parte alla cerimonia di premiazioni che ha concluso la bella mattinata di sport.