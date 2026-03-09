Sofia Frigerio campionessa italiana U23 nel giavellotto

Sono ancora Cadette e Cadetti dell’Atletica Estrada a griffare successi e buoni risultati in questi ultimi vagiti della stagione indoor. Nei lanci invernali la campionessa è Sofia Frigerio (nella foto in copertina).

I risultati dell’Estrada

A Saronno nei Campionati Regionali di categoria, l’Estrada ha piazzato una gran bella doppietta nei 60 metri piani. Il caravaggino Riccardo Ghidotti (2011) dopo aver chiuso al primo posto la batteria in 7”15, ha vinto nettamente la finale dei 60 mt col tempo di 7”10 a soli 2 centesimi dal primato personale. Sempre nei 60 piani bene anche l’altro estradaiolo Jacopo Panzeri (2011) – non lontano dal personale di 7”44 – che è quarto in batteria in 7”46, e in Finale 1 è rimasto sempre ai piedi del podio (4°) in 7”47. La barianese Luna Remassi (2011) è andata in fotocopia vincendo la batteria del 60 piani in 7”82 e la finalissima in 7”77 (nuovo primato personale che lima di un qualcosina il precedente di 7”78 di quest’anno a Bergamo). Nella stessa gara veloce molto bene la casiratese Sara Duranti, di un anno più giovane essendo del 2012, anche lei dell’Estrada. Terza in batteria in 8”08, sesta in Finale 1 in 8”13 (personale di 8”01 fatto a Parma a fine gennaio).

Fine settimana ancora impegnativo, ed ancora al PalaCasali di Ancona, per la categoria Cadetti/e. Domenica 15 marzo si terrà la 14a edizione dell’incontro indoor per rappresentative regionali “Ai Confini delle Marche”. Per la rappresentativa della Lombardia sono stati convocati ben 5 portacolori dell’Atletica Estrada di Treviglio e Caravaggio. I convocati sono: Luna Remassi di Bariano, Sara Duranti di Casirate, Riccardi Ghidotti di Caravaggio, Jacopo Panzeri, Andrea Pulvirenti.

Sofia Frigerio campionessa italiana

Agli Assoluti di Ancona era presente anche Asia Prenzato (Pro Patria Milano) Allieva classe 2009 già recente campionessa italiana indoor 800 e 1500 mt. In gara l’estradaiola ha ribadito di essere la migliore della sua categoria, chiudendo con un ottimo 5° posto assoluto dietro Senior e Promesse. Per concludere l’ultima buona nuova: Sofia Frigerio (2006, di Brembate in forza alla Bracco Atletica) prodotto cresciuto nell’Estrada che si allena a Crema con il tecnico Marcello De Bernardis, si è laureata campionessa italiana lanci invernali categoria Under 23. Nella gara del giavellotto a Mariano Comense con la misura di 51.39 metri ha concluso al 5° posto assoluto.