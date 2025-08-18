Le atlete d'oro del Twirling di Rivolta

Sport

Le due giovani rivoltane Ileana Fedele e Beatrice Lupo Pasini hanno conquistato il titolo di campionesse del mondo nella specialità Twirling Corps Élite

di Sara Barbieri

Il Twirling Rivolta scrive una delle pagine più brillanti della sua storia sportiva: alla recente rassegna iridata di Torino, le due atlete rivoltane Ileana Fedele e Beatrice Lupo Pasini hanno conquistato il titolo di campionesse del mondo nella specialità Twirling Corps Élite, regalando al club e all’intera comunità un risultato da incorniciare.

Campionesse del mondo

Un trionfo meritato, che premia l’impegno, la tecnica e l’armonia con cui l’intera squadra ha saputo distinguersi sia nella fase preliminare che nella finale, impressionando pubblico e giuria. Un oro costruito giorno dopo giorno, a partire da settembre 2024, quando quattro tecnici federali hanno dato inizio a un percorso ambizioso con 36 atlete, culminato nella perfetta esecuzione mondiale. Ma il Twirling Rivolta può essere orgoglioso anche di un’altra sua stella: Sara Facchetti, in gara a Torino nella categoria Solo Senior Élite che, anche senza ricevere alcuna medaglia, ha rappresentato con grinta e determinazione la nazionale italiana, sfidando le migliori atlete del pianeta. Una presenza preziosa, che dimostra quanto il vivaio rivoltano sia ricco di talento, pronto a farsi valere su ogni palcoscenico.

A fianco delle tre atlete, come sempre, Sara Milanesi, colonna portante della società, allenatrice infaticabile e figura di riferimento per tutte le ragazze, dentro e fuori dal campo. La sua dedizione, la sua esperienza e la sua umanità sono parte integrante dei successi ottenuti.

"Passione e duro lavoro pagano sempre"

Un plauso ufficiale è arrivato anche dall’Amministrazione comunale di Rivolta d’Adda, che ha voluto rendere omaggio alle sue campionesse con parole cariche di emozione e gratitudine.