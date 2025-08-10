Il sergnanese Riccardo Longo "abbonato" al tricolore

Ciclismo

di Valerio Zeccato

Riccardo Longo, il quindicenne cremasco, è uno dei prospetti più interessanti nel panorama ciclistico giovanile italiano. Già nella categoria Giovanissimi con la casacca del Team Serio di Pianengo il corridore di Sergnano aveva fatto sfracelli, poi con la stessa squadra ha inanellato risultati incredibili nella categoria Esordienti conquistando la maglia tricolore su strada sia al 1° anno che al 2°. E con numeri stratosferici: 20 vittorie su strada nel 2023 e 19 la seconda stagione tra gli Esordienti nel 2024.

Un ragazzo tricolore

Dal 2025 Longo è passato di categoria entrando a far parte degli Allievi, il sergnanese ha cambiato maglia ed è passato ad una storica e blasonata formazione della Brianza: l’Us Biassono. Anche se alla prima stagione in categoria Riccardo ha già lasciato il segno cogliendo due vittorie: ad Albano S. Alessandro in Bergamasca e Lurago d’Erba nel Comasco. In totale il cremasco è entrato ben 17 volte nei top ten degli ordini di arrivo. E nel frattempo non ha perso il “vizietto” di indossare maglie tricolori avendo recentemente conquistato l’Italiano nell’Inseguimento su pista Allievi al velodromo di Firenze.

In totale nella sua giovanissima carriera Riccardo Longo ha già messo in bacheca ben 5 titoli italiani. Due di seguito su strada nel 2023 e 2024 tra gli Esordienti. Su pista sono tre gli allori: Italiano Madison e Omnium nel 2024 e Inseguimento nel 2025.

Numeri che non hanno bisogno di altro…