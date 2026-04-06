Gran doppietta del cremasco Riccardo Longo in Trentino

Settimana ricca di corse e di buoni risultati per il ciclismo giovanile. Spicca su tutti Riccardo Longo, il cremasco di Sergnano, che ha piazzato una stupenda doppietta nel «Gp Rothoblaas» a Cortaccia sulle strade della provincia di Bolzano (prova valida per il prestigioso Oscar TuttoBici).

Gran doppietta in Trentino per Longo

Longo che difende i colori del team lecchese/brianzolo Alba Orobia Biassono si è prima imposto nella gara in linea regolando in volata tutto il gruppo. Poi si è ripetuto nella cronometro del pomeriggio (al via i primi venti classificati della prova in linea) dove ha avuto la meglio per un solo secondo su Carlo Ceccarello (Monselice). Longo è nato il 6 febbraio del 2010, è al secondo anno nella categoria Allievi dopo le due affermazioni firmate nel 2025 a Lurago d’Erba nel comasco e Albano S. Alessandro in Bergamasca. Riccardo è arrivato alla categoria Allievi con un palmares da fare invidia nelle due stagioni tra gli Esordienti: una quarantina di successi e due titoli italiani: il primo anno nel Bresciano a Darfo Boario Terme, il secondo a Marginone nella provincia di Lucca in Toscana.