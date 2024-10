Francesco Crotti di Capralba in trionfo anche a Firenze

E’ ancora Francesco Efeosa Crotti da Capralba a portare al proscenio l’Atletica Estrada di Treviglio e Caravaggio. Il classe 2007 a Campi Bisenzio (Firenze) nelle finali nazionali dei Campionati di Società su pista Allievi/e ha sciorinato un’altra prestazione da applausi.

Trionfo a Firenze

Il vice campione europeo ha vinto la gara del salto triplo con un gran balzo di 15.59 metri che sarebbe stato anche il nuovo primato personale, ma non è stato omologato per via del vento (+ 2.1) che per un soffio in più (è proprio il caso di dirlo...) gli ha tolto il nuovo record. Grande comunque la stagione del saltatore del Cus Pro Patria Milano che è sempre allenato e curato da Paolo Brambilla. Questo il commento del direttore tecnico dell’Estrada: "Francesco è stato bravo perché c’era vento trasversale in pedana. E’ stata l’ ultima gara della sua ottima stagione, deve crescere piano piano e andare avanti così".

Bene gli estradaioli

A Firenze anche altri estradaioli in buona evidenza. Davide Okoye di Mozzanica si è piazzato secondo nel getto del peso con 13.88 mt che è il suo nuovo personale (il precedente del 2023 era quasi di un metro inferiore). Vicini al podio col 4° posto Andrea Stucchi nei 5000 mt marcia in 26’00”52 e Federico Demarchi nei 3000 mt in 8’57”33. Quarta piazza anche per la staffetta 4x400 con Leonardo Pallini, Lorenzo Calzi, Francesco Crotti (il quarto staffettista era Flavio Mazzoni). Vicine alla zona medaglie anche Aurora Mossali 4ª nel martello con 37.92 mt, Chiara Vailati Camillo 4ª nei 2000 mt siepi in 7’51”10.

La stagione open si concluderà con gli Italiani Cadetti/e nel fine settima a Caorle dove l’Atletica Estrada avrà in gara i seguenti atleti. Camilla Barbieri negli 80 piani e staffetta, Brayan Talom Tagne nel salto triplo, Aisa Prenzato nei 2000 mt, Vittoria Denti Pompiani nei 1000 mt, Anita Colombari negli 80 ostacoli e Arianna Pezzetta nel disco.

