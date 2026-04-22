Capralba, grande successo per la prima “Coppa Capralbese” di ginnastica

Debutto positivo per la nuova competizione sportiva che ha riunito ginnaste, società e famiglie in un weekend di sport e passione

Lo scorso fine settimana ha segnato un momento importante per la ginnastica locale con la prima edizione della “Coppa Capralbese”, un evento pensato per offrire alle ginnaste di diversi livelli l’occasione di confrontarsi in un contesto competitivo ma allo stesso tempo formativo. La manifestazione ha riscosso un’ottima partecipazione e si è distinta per l’entusiasmo delle atlete, il supporto delle società ospiti e la forte presenza delle famiglie, che hanno contribuito a creare un clima di grande partecipazione e condivisione.

Un evento tra sport, impegno e crescita

La competizione nasce con l’obiettivo di valorizzare il lavoro svolto in palestra durante tutto l’anno, permettendo alle ginnaste di mettersi alla prova e vivere l’emozione della gara. Un ringraziamento particolare è stato rivolto a tutte le atlete e alle allenatrici per l’impegno dimostrato nei mesi di preparazione, così come alle società ospitate che hanno preso parte all’iniziativa, contribuendo alla riuscita della manifestazione.

Il lavoro di squadra dietro la manifestazione

Un ruolo fondamentale nell’organizzazione è stato svolto dallo staff e dal direttivo, con il direttore sportivo Marco Polloni, il presidente societario Riccardo Tonetti e il delegato CONI della provincia di Cremona Alberto Lancetti, che hanno seguito da vicino la realizzazione dell’evento. Un ringraziamento speciale è stato infine dedicato ai genitori, definiti parte essenziale del progetto sportivo, per il sostegno quotidiano e i sacrifici che permettono alle giovani atlete di coltivare la propria passione.