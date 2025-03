Atalanta poker allo Stadium e il sogno scudetto che resta vicino

Ieri sera a Torino l'undici orobico ha sbancato, Thiago Motta: “I nerazzurri sono da scudetto”.

Poker allo Stadium

Storica impresa dell'Atalanta all’Allianz Stadium di Torino dove ieri sera, domenica 9 marzo 2025, ha liquidato la Juventus con un sonoro 4-0. La squadra del tecnico Gasperini si conferma così la migliore della serie A in trasferta con un rullino di marcia impressionante: 33 punti in 15 partite. I padroni di casa della Juventus hanno retto fino al gol di Retegui su rigore che si conferma sempre più capocannoniere del campionato con 22 gol. Vantaggio che ha spezzato l'equilibrio a favore degli orobici che poi nel secondo tempo hanno dilagato con De Roon, Zappacosta e Lookman.

Il sogno scudetto

L’Atalanta può continuare così a inseguire il sogno dello scudetto: a una settimana dallo scontro diretto con l’Inter, prima in classifica, al Gewiss Stadium di Bergamo. La squadra di Gasperini infatti è staccata di soli tre punti dall’Inter e domenica sera potrebbe raggiungere in vetta alla classifica i milanesi. Napoli permettendo, che staccato di un solo punto dall’Inter potrebbe approfittarne, impegnato in una trasferta a Venezia che sulla carta si presenta facile per i partenopei ma che due settimane fa, proprio all’Atalanta è costata due punti.

Lookman nella storia

Un' impresa nell’impresa. E’ quella realizzata dall'attaccante Ademola Lookman che ha raggiunto quota 50 gol con la maglia dell’Atalanta. L’attaccante ieri sera contro la Juve è stato protagonista assoluto in campo. Dal suo piede infatti sono partite le azioni che hanno propiziato il rigore nel primo tempo e il secondo gol di De Roon. Il 50esimo gol di Lookman è arrivato su una ripartenza dove l'attaccante orobico, ribaltando l’azione, palla al piede, ha coperto tutta la metà campo dei bianconeri e arrivato al limite dell’area della Juve ha lasciato partire un bolide che ha spiazzato il portiere bianconero.