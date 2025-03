Lookman cerca il gol numero 50 con la Dea nel big match con la Juventus

Raggiungere i 50 gol contro una delle squadre più blasonate della serie A. Ademola Lookman, l'attaccante 27enne è pronto per scrivere ancora una pagina della storia dell'Atalanta. Un traguardo che potrà centrare già domenica sera.

Cinquanta gol con la Dea

L'eroe di Dublino, è arrivato a 49 gol con la maglia della Dea e domenica sera nel big match con la Juventus potrebbe raggiungere quota 50. Sfumata l'opportunità di centrare l'obiettivo con il Venezia, che avrebbe oltretutto portato l'Atalanta ancora più vicino al sogno scudetto, ora la testa è ai bianconeri.

Pallone d'oro africano

L'attaccante è unico per qualità nel panorama europeo, veloce, con una tecnica sopraffina ha una potenza e precisione di tiro letale, oltre che una visione di gioco che lo porta ad essere determinate nello scacchiere tattico nerazzurro. Nei big match è una delle armi più efficaci a disposizione di Gasperini e non ha mai deluso le attese come contro il Napoli e il Real Madrid. Doti tecniche che sono state riconosciute a livello internazionale quando Lookmann, dopo le imprese con la Dea in campo europeo, è stato premiato con il Pallone d'oro africano.

L'olimpo dei bomber nerazzurri

Lookman ha a disposizione ancora undici partite con la Dea per mettere a segno il cinquantesimo sigillo in maglia nerazzurra. L'attaccante inglese naturalizzato nigeriano entrerebbe così nell'olimpo dei marcatori più prolifici di sempre dell'Atalanta in gare ufficiali. Davanti a lui ci sono Denis a quota 56 gol e Pasalic, giocatore ancora nella rosa attuale, con 58 gol. Più in alto ci sono Gomez a quota 59 gol, Ilicic 60, Muriel 68 gol e Zapata 82 gol.