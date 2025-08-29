Volontari con disabilità affiancano le insegnanti nella scuola materna di Rivolta d'Adda

Il progetto

L'innovativo progetto partirà a settembre e nasce dalla collaborazione con i Servizi sociali del Comune

A partire da settembre 2025 persone con disabilità entreranno a far parte del team scolastico della scuola materna "Fondazione Asilo Infantile" di Rivolta d'Adda come volontari attivi, affiancando le insegnanti nelle attività quotidiane.

Scuola materna

È il frutto di un progetto innovativo, nato dalla direzione della scuola materna in collaborazione con l’assessorato ai Servizi Sociali e con il coinvolgimento diretto delle famiglie dei ragazzi con disabilità. Un’idea approvata nei giorni scorsi dalla Giunta comunale, che intende rafforzare un percorso iniziato già nel 2023. I futuri volontari non saranno semplici comparse, ma figure con compiti concreti: registrare le presenze, raccontare storie, insegnare canzoni, sistemare documenti, collaborare in segreteria. Prima del debutto in classe parteciperanno a un corso di formazione e ambientamento, per familiarizzare con gli spazi e con il personale, docente e non. Un’opportunità formativa e sociale che mette in campo una visione radicale: l’inclusione vera non è solo accogliere, ma coinvolgere, dare spazio, fiducia e responsabilità.

Un percorso flessibile

"Per dare corso a una vera inclusione scolastica bisogna avere il coraggio di rivoluzionare la scuola e credere che l’apertura al mondo della diversità e della disabilità non solo in termini di accoglienza dei bambini ma anche che la collaborazione sia possibile", affermano i promotori.

Una scuola che non si accontenta di ciò che è stato, ma che osa. Che punta su creatività, coraggio e alleanze nuove. Che guarda avanti, anche quando il futuro sembra spesso troppo utopico. Il progetto sarà monitorato costantemente in collaborazione con le famiglie e i Servizi Sociali. Sarà un percorso flessibile, pronto ad adattarsi a interessi, curiosità e bisogni emergenti dei volontari. Perché la vera inclusione non è rigida, ma dinamica, dialogica e personalizzata.