Torna "Treviglio Orienta": le scuole incontrano i loro futuri studenti

L'appuntamento per la consueta kermesse promossa dall'assessorato all'Istruzione è per sabato 27 e domenica 28 novembre, nella nuova fiera di via Murena. Il sabato dalle 14 alle 18 e la domenica dalle 10 alle 18. Saranno presenti i maggiori istituti (licei, istituti tecnici, istituti professionali, ma non solo) di tutta la provincia e delle province limitrofe. Ogni scuola presenterà la propria offerta formativa, i propri programmi e i quadri orari, ma sarà anche l'occasione per genitori e ragazzi delle attuali terze medie, di conoscere la "filosofia" di ciascun ente, in vista di una delle scelte più importanti per il futuro dei ragazzi. Non solo: per gli studenti delle stesse scuole superiori, sarà l'occasione di "mettere in mostra" quanto realizzato a scuola tra laboratori e attività extracurriculari, incontrando le future matricole.

"Dopo lo stop dello scorso anno per le restrizioni dovute al Covid, torna uno degli eventi più importanti della nostra città nel campo dell’orientamento. Sarà l’occasione — sottolinea l’Assessore all’Istruzione Pinuccia Prandina — per gli studenti e genitori di scegliere la scuola giusta attraverso l’informazione sui percorsi scolastici offerti dal territorio ma anche l’opportunità di interrogarsi sulle caratteristiche personali, sui propri interessi e sui punti di forza di ognuno".

Scuole superiori: lo studio della Fondazione Agnelli

Intanto, proprio nei giorni scorsi è stato pubblicato l'annuale report Eduscopio della Fondazione Agnelli, che "dà un voto" alle scuole superiori d'Italia sulla base dei risultati dei loro studenti dopo il diploma, sia sul fronte universitario che sul fronte lavorativo. In quanti proseguono gli studi universitari senza problemi? E che media mantengono, gli studenti diplomati nei diversi licei della zona? Quanti ragazzi trovano lavoro subito dopo il diploma tecnico o professionale, e in quanti lo considerano "adeguato" alle proprie ambizioni? I dati della fondazione Agnelli restituiscono un quadro piuttosto complesso dell'universo scolastico anche nella nostra zona.

Il Giornale di Treviglio-RomanoWeek ha analizzato i numeri e li ha messi in confronto con quelli delle scorse edizioni per uno speciale sul prossimo numero in edicola (da venerdì 19 novembre).

L'ingresso a Treviglio Orienta è libero, con obbligo di Green Pass.

Nella foto: l'edizione di Treviglio Orienta del 2019