Settant'anni di elementari, 60 di Medie: addio alla vecchia scuola di Capralba

L’ultimo addio di Capralba alla «vecchia scuola». Una mostra fotografica dedicata alla scuola, che verrà rasa al suolo questo mese, come previsto dal bando in cui l’erogazione del finanziamento del MIUR per la costruzione della nuova scuola era vincolato alla demolizione dell’edificio esistente. E così la storica maestra capralbese Maria Alpiani, insieme al marito Angelo Marazzi, ha pensato di allestire una mostra per ricordare quasi 70 anni e ben 14 cicli tra classi della scuola elementare e 60 anni della scuola media. Una splendida raccolta densa di ricordi intessuti dal 1954 al 2024: fotografie con le classi numerose di una volta e del giorno dell’inaugurazione, articoli di giornale, cartoline, piccoli ricordi, grazie al materiale consegnato dai cittadini capralbesi e rispolverato dai cassetti. Un modo per salutare la scuola che è stata per anni un punto di riferimento importante per il paese e per tante generazioni diverse.

La vecchia scuola di Capralba: l'addio del sindaco

«La mostra sulle esperienze scolastiche capralbesi allestita dalla maestra Maria Alpiani ha visto una grande partecipazione - ha dichiarato il primo cittadino Damiano Cattaneo - Per salutare l’edificio scolastico sono state esposte foto in cui abbiamo ritrovato tanti volti, che hanno vissuto nella nostra scuola e che ci hanno fatto emozionare e sorridere: compagni di classe, maestre, professori e bidelli. Si è chiusa una storia per aprirne un’altra, che guarda alle nuove generazioni. Al nostro futuro. Un grazie a Maria e Angelo per l’allestimento». Tra coloro che hanno consegnato una vecchia foto c’è anche Lorenzo Pellegrini (nella foto), noto poeta capralbese, alle prese con un esperimento di chimica. «Tornare alla mia scuola, dopo molti anni, è stata una grande emozione. Custodirò i ricordi dentro di me quando l’edificio verrà demolito. Grazie a Maria Alpiani e Angelo Marazzi per aver organizzato la mostra fotografica riportandoci indietro nel tempo».

Un ex alunno, oggi insegnante

Bella anche la testimonianza di un ex alunno, oggi professore dell’Istituto comprensivo di Sergnano, Stefano Leoni.