Lo studio Settanta7 progetterà la nuova scuola di Capralba

Terminata la gara d’appalto, la Giunta capralbese ha affidato allo studio “Settanta7” la progettazione, per 198mila euro, della nuova scuola.

Una scuola da quasi 3 milioni

Finanziata per l’80% da un contributo ministeriale e per il resto da un mutuo di circa 550mila euro, la nuova scuola avrà un costo complessivo di 2 milioni 775mila euro e ospiterà i 150 alunni che frequentano la primaria e la scuola secondaria di I grado.

Incaricati dall’Amministrazione capralbese, i tecnici di “Consorzio.it” non solo hanno indetto la gara per la progettazione definitiva, comprensiva della consulenza geologica e geotecnica, ma si occuperanno anche di assegnare i lavori.

Inizio dei lavori entro la fine del 2022

Nelle intenzioni del sindaco Damiano Cattaneo c’è la volontà di approvare il progetto entro l’anno e nel 2022 sia la gara d’appalto dei lavori che la posa della prima pietra.

La vecchia scuola sarà demolita

Per fare spazio alla scuola, che sorgerà nell’area compresa fra l’attuale plesso scolastico e la palestra comunale, sarà necessario demolire quella esistente, ma questo avverrà solo dopo il completamento del primo lotto di lavori, cosicché gli alunni di via Piave non debbano provvisoriamente ricorrere a una collocazione di fortuna, in attesa della chiusura del cantiere.

