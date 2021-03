Nastri al cancello della scuola per ogni bimbo in Dad, la protesta anche a Rivolta

Sono apparsi in questi giorni anche al cancello delle elementari di Rivolta i primi nastri di protesta dei genitori che chiedono la riapertura delle scuole.

Circola nelle chat un invito ad aderire alla protesta contro la didattica a distanza (Dad). Genitori e ragazzi non ce la fanno più, e molti sono convinti che la scuola sia conciliabile con la pandemia, anzi, che in classe i ragazzi di tutte le età sono meno esposti al contagio perché sempre sotto il vigile controllo degli insegnanti, che fanno rispettare le restrizioni antiCovid. E così dopo il flashmob andato in scena la scorsa settimana ad Agnadello, a Rivolta sono apparsi i primi nastri colorati.

L’invito recita così:

“Uno per ogni bambino che resta a casa in Dad. Per ricordare che la scuola è un servizio essenziale e per mostrare, con l’immagine di tanti colori al vento, che i bambini ci sono, anche se non si vedono e non si sentono. Per dire a chi decide che la scuola debba restare inaccessibile, che loro non vogliono stare dietro uno schermo. Nella settimana tra il 22 e il 26 marzo ogni famiglia può appendere un nastro colorato (di una trentina di centimetri circa) davanti alla propria scuola e toglierlo quando si tornerà in presenza. Una protesta silenziosa, rispettosa del distanziamento sociale, ma che si vede e si sente. Silenziosi ma non zitti, i bambini possono così reclamare il loro diritto primario”.