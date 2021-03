Flashmob di protesta davanti alle scuole

Un’ora fa un gruppo di mamme e papà ha organizzato un flashmob nel parcheggio delle scuole di Agnadello per protestare contro la chiusura degli istituti.

L’appello a protestare contro la chiusura delle scuole è circolato nei giorni scorsi nelle chat delle mamme della materna, poi anche in quelle delle elementari e delle medie.

Mamme e papà protestano non tanto per i problemi legati alla gestione di figli a casa ma per il danno che la chiusura imposta dalla pandemia sta recando alla loro infanzia.

“Ormai è un anno che si va avanti così e ci siamo organizzati, non è questo il punto – hanno detto – i ragazzi però soffrono molto questa situazione. Sappiamo benissimo che il virus è ancora una minaccia ma non ha senso consentire le funzioni religiose o le attività sportive agonistiche, per fare un paio di esempi, dove si può creare comunque assembramento, e invece chiudere scuole e oratori. I bambini e i ragazzu non hanno più nulla, non va bene, tanto più che gli adolescenti finiscono poi per gironzolare per le strade e sostare sulle panchine senza mascherina e senza mantenere le distanze. Sarebbe meglio che stessero in classe, dove sono obbligati a rispettare le regole. Non ci sono sufficienti controlli né in paese né sulle strade e tanta gente si muove anche se non dovfrebbe, solo i bambini sono i più penelizzati”.