I voti alle scuole superiori, soffrono i licei della Bassa bergamasca

Il liceo Weil di Treviglio è il miglior Classico della Provincia di Bergamo. Il Galilei di Caravaggio si piazza invece al secondo posto tra i Linguistici. Per quanto riguarda gli indirizzi Scientifico e Scienze Applicate, i licei della Bassa perdono posizioni. A dirlo sono i dati di Eduscopio 2025 (www.eduscopio.it), lo studio che ogni anno viene realizzato dalla Fondazione Agnelli, che aiuta i ragazzi delle medie e i loro genitori nella scelta delle migliori scuole superiori.

La classifica delle scuole superiori

La ricerca fornisce i dati aggiornati sugli istituti che meglio preparano agli studi universitari o che facilitano maggiormente l’ingresso nel mondo del lavoro dopo il diploma. Per la nuova edizione di Eduscopio, diventato ormai un vero e proprio punto di riferimento per le famiglie, il gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli ha analizzato i dati di circa 1.355.000 diplomati italiani in tre successivi anni scolastici (2019/20, 2020/2i, 2021/22) in circa 8.150 indirizzi di studio nelle scuole secondarie di II grado statali e paritarie. Sono dati che quindi riguardano anche gli anni accademici durante la pandemia da Covid-19, che tanti disagi ha causato agli studenti.

Due i parametri analizzati da Eduscopio: da una parte la capacità di licei e istituti tecnici di preparare e orientare gli studenti agli studi universitari. Dall’altra l’attitudine di istituti tecnici e professionali a formare gli studenti per l’ingresso nel mondo del lavoro subito dopo il diploma. Nel primo caso, lo studio utilizza il parametro FGA, ovvero un indice che mette insieme la media dei voti e i crediti ottenuti normalizzati in una scala che va da 0 a 100, dando un peso pari al 50% a ognuno dei due indicatori. Per gli istituti che invece preparano al mondo del lavoro si tiene invece conto dell’indice di occupazione (la percentuale degli occupati che hanno lavorato almeno 6 mesi entro i primi due anni dal conseguimento del diploma) oppure della Coerenza tra studi fatti e lavoro trovato (la percentuale di diplomati che a 2 anni dal diploma lavorano e hanno una qualifica professionale perfettamente in linea con il titolo di studio conseguito).

Istituti che preparano all’università

Analizzando i dati tra le scuole che preparano all’Università, c’è da sottolineare l’ottimo risultato del Weil di Treviglio con (86,55 di indice FGA) che si piazza primo in Provincia davanti al Sarpi di Bergamo. Più staccato il Don Bosco di Treviglio con 68,15. Passando all’indirizzo Scientifico, i licei della Bassa perdono posizione rispetto agli altri della Provincia: il Galilei di Caravaggio è ottavo con indice 76.98, mentre il Don Milani di Romano di Lombardia è nono con 76,34. Il Don Bosco di Treviglio è 12esimo con 71,6, mentre sul fondo della classifica troviamo il Facchetti di Treviglio con 51,37. Non va meglio con l’indirizzo Scienze Applicate: in questo caso il Don Milani (settimo) supera il Galilei con indice 76,42 contro 76,27. Tredicesimo il Don Bosco con 57,37. Ottimo invece il risultato per quanto riguarda l’indirizzo Linguistico: il Galilei di Caravaggio (FGA 76,38) si piazza in seconda posizione dietro il Romero di Albino. Il Don Milano di Romano è invece quarto 71,11. Scendendo nella classifica, all’ottavo posto c’è il Weil di Treviglio con 68,71, mentre in penultima posizione c’è il Facchetti di Treviglio con 56,05. Quest’ultimo, tra le quattro scuole della provincia a indirizzo Scientifico-Sportivo, è terzo con 53,23. Nell’ambito delle Scienze Umane, da segnalare il sesto posto del don Milani di Romano (69,13) e l’ultimo dell’Oberdan di Treviglio (59,18), mentre nell’Economico Sociale, l’Oberdan (57,51) è invece terzo davanti al Don Milani (55,48). Infine, tra i quattro licei a indirizzo Artistico, sa segnalare l’ultimo posto del Weil di Treviglio con FGA 55,28. Lo studio Eduscopio ha analizzato anche i dati degli studenti universitari che hanno frequentato istituti tecnici e tecnologici. Nel prima caso, Oberdan e «Zenale e Butinone» di Treviglio sono sul fondo della classifica, davanti solo al Leonardo da Vinci di Bergamo, rispettivamente con indice 53,17 e 47,95. Nel secondo c’è il buon quinto posto del Cantoni di Treviglio (61,84) e il penultimo dell’Archimede di Treviglio con 46,71

Istituti che preparano al mondo del lavoro

Tra le scuole che preparano al mondo del lavoro, salta subito all’occhio l’ottimo risultato del Rubini di Romano che, nell’indirizzo Tecnico Economico registra un indice di occupazione del 79,13%. Sesto l’Oberdan di Treviglio con 70,04%, mentre lo Zenale di Treviglio è ultimo con 52,87. Nell’indirizzo Tecnico Tecnologico, l’Archimede si piazza al secondo posto con un indice del 73,52%. Tra le altre scuole troviamo il Cantoni di Treviglio (undicesimo con 59,09), lo Zenale e Butinone (16esimo con 48,81%) e Don Bosco di Treviglio con (18esimo con 44,44%). Tra le scuole professionali, nell’indirizzo Servizi, decimo posto per il Cantoni di Treviglio (57,39%) e ultimo per il Rubini di Romano (46,15%).