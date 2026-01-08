Autismo, Regione Lombardia conferma il finanziamento del progetto dell’Asst Crema

Un progetto di valore che non dovrà fermarsi. Oggi 8 gennaio, a Crema, Regione Lombardia ha confermato il finanziamento al progetto sperimentale “Autismo: dall’analisi territoriale al Progetto di Vita” anche per il 2026, garantendo continuità alle azioni di supporto alle persone con disturbi dello spettro autistico e alle loro famiglie.

Confermato il progetto dell’Asst Crema

La conferma è arrivata negli indirizzi di programmazione regionale e segue la presentazione dei risultati della sperimentazione cremasca, illustrati lo scorso 22 dicembre in Sala Pietro da Cemmo dal Direttore Socio Sanitario di ASST Crema, Carolina Maffezzoni. Durante il convegno, i dirigenti regionali Ivan Limosani e Laura Falcone avevano sottolineato l’efficacia del modello, che ha ottenuto risultati significativi ed è diventato un riferimento per l’approccio integrato all’autismo.

Il progetto prevede una presa in carico multidisciplinare capace di unire sanità, servizi sociali e comunità locale, con le Case di Comunità come punto di riferimento stabile per le équipe interistituzionali. Fondamentale è la sinergia tra istituzioni e terzo settore, un approccio giudicato efficiente ed efficace anche dalle famiglie, che hanno evidenziato il valore umano e concreto del modello.

“La decisione di Regione Lombardia di garantire continuità al progetto autismo cremasco è un segnale tangibile della validità della sperimentazione – ha commentato la dottoressa Maffezzoni – Non si tratta più di erogare prestazioni isolate, ma di costruire un vero progetto di vita, mettendo al centro la persona e la sua famiglia. Sapere di poter contare su risorse stabili ci permette di guardare al futuro con l’obiettivo di rendere queste buone prassi un riferimento strutturale e replicabile”.

La dottoressa Maffezzoni, che andrà in pensione il prossimo 17 gennaio, ha concluso con una riflessione personale: “Lascio Crema soddisfatta del lavoro svolto in collaborazione con i tanti attori della rete territoriale. La conferma della continuità del progetto rappresenta per me un ulteriore motivo di serenità”.