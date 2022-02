E voi, sapete cos'è la maciaèlica? Parliamo di dialetto trevigliese con Erminio Gennaro

Il generale senza spada

Clicca su "play" per ascoltare la seconda puntata del podcast .

Uno dei beni culturali più importanti e preziosi di Treviglio sta morendo giorno dopo giorno, ed è tutta colpa nostra. E' il dialetto trevigliese: una lingua a tutti gli effetti, che per secoli ha accompagnato i pensieri e le parole di decine di migliaia di uomini e donne, in città, dando forma al loro mondo.

Il dialetto trevigliese: come salvarlo (se si può?)

C'è un modo per salvarlo? Ha senso cercare di farlo? Un buon primo passo per rispondere a queste domande è cominciare a conoscerlo, chiedendo magari a uno come il professor Erminio Gennaro di farci da Virgilio, facendoci (ri)ascoltare con nuove orecchie una lingua così familiare e insieme già così lontana. Classe 1944, insegnante, italianista, ricercatore dell'Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti di Bergamo, Gennaro è un'istituzione, in fatto di dialetto. Sia come cultore, che come autore di testi poetici, uno tra tutti il poemetto sul Miracolo che recentemente è tornato anche a teatro.

Le parole che abbiamo perso

L'episodio è diventato presto una piccola e divertente interrogazione sulle particolarità della parlata cittadina (Davide D'Adda e Andrea Palamara sono stati entrambi rimandati a settembre). Lo sapete cos'è la maciaèlica? E avete mai avuto tra le mani un'uscèra? Cosa distingue il Trevigliese dal dialetto del capoluogo, e davvero - come spesso si dice - il dialetto trevigliese è più simile al Milanese che al Bergamasco? Clicca su "play" per ascoltare la seconda puntata del podcast "Il Generale senza spada".

Il Generale senza spada: un fumetto, un podcast e una mostra

"Il Generale senza spada" è un progetto multimediale ideato e realizzato dal Giornale di Treviglio, in occasione del quinto Centenario del Miracolo della Madonna delle Lacrime di Treviglio. Oltre a questo podcast settimanale, curato da Davide D'Adda, Andrea Palamara e Stefano Rivoltella, il Gruppo Editoriale Netweek ha realizzato la prima storia del Miracolo di Treviglio a fumetti. Scritto e sceneggiato da Giuseppe Pozzi, e disegnato da Lorenzo Morabito, il fumetto sarà allegato gratuitamente al numero del nostro settimanale locale in uscita venerdì 25 febbraio, e sarà fruibile anche nel corso di una mostra, allestita nella galleria del Centro commerciale Treviglio a partire da lunedì 28 febbraio.

