Contro-storia di un Miracolo (e di un generale furbo): ne parliamo con Luigi Minuti

Il generale senza spada

Clicca su "play" per ascoltare la terza puntata del podcast.

Perché Lautrec non distrusse Treviglio? Davvero fu un miracolo, quello della Madonna delle Lacrime? Secondo molti, c'è un'altra spiegazione possibile - e ben più prosaica - al fatto che il generale francese decise di graziare la città. Forse, quel generale "volle credere" a quelle lacrime, che tornavano utili anche a lui, per mera convenienza politica. D'altra parte, non era la prima Madonna piangente che Lautrec si trovava davanti: gli era già capitato due anni prima, a Milano.

Contro-storia di un Miracolo: cosa accadde veramente?

E allora: come "suona" la storia del miracolo trevigliese, se la guardiamo dagli occhi del "cattivo" Lautrec? Come visse, il generale, quelle ore fatali?. "Io non avrei voluto essere nei suoi panni..." spiega uno dei più brillanti e conosciuti storici locali trevigliesi, l'ex sindaco Luigi Minuti. Che in questa terza puntata del Generale senza spada ci (ri)racconta una storia che per i trevigliesi mantiene "in assoluto il valore più grande che si possa immaginare: non c'è niente che tocchi i trevigliesi come la loro Madonna". Ma che, come sempre accade, non è immune da mistificazioni, narrazioni di parte e mitologie: storie dentro la Storia, alcune delle quali gli stessi trevigliesi hanno preferito dimenticare. E noi ve le raccontiamo.

Il Generale senza spada: un fumetto, un podcast e una mostra

"Il Generale senza spada" è un progetto multimediale ideato e realizzato dal Giornale di Treviglio, in occasione del quinto Centenario del Miracolo della Madonna delle Lacrime di Treviglio. Oltre a questo podcast settimanale, curato da Davide D'Adda, Andrea Palamara e Stefano Rivoltella, il Gruppo Editoriale Netweek ha realizzato la prima storia del Miracolo di Treviglio a fumetti. Scritto e sceneggiato da Giuseppe Pozzi, e disegnato da Lorenzo Morabito, il fumetto sarà allegato gratuitamente al numero del nostro settimanale locale in uscita venerdì 25 febbraio, e sarà fruibile anche nel corso di una mostra, allestita nella galleria del Centro commerciale Treviglio a partire da lunedì 28 febbraio.

