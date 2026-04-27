Coltiviamo: il pomodoro, re dell’orto e della tavola estiva

Il progetto editoriale «green» firmato OPS Media e Netweek riscuote consensi e audience

E dopo aver parlato di rucola e cipolla, lattuga e rosmarino, zucchina e fragola ecco che, all’alba della settima puntata, sorge nel cielo di “Coltiviamo – Vivere sostenibile” l’inconfondibile sagoma del pomodoro…

Coltiviamo, puntata 7: Il re dell’orto: il pomodoro

E proprio “Il re dell’orto: il pomodoro“, è il tema intorno a cui si articola la puntata odierna del progetto editoriale firmato OPS Media e Netweek, che coinvolge carta stampata, web, social e tv (la trasmissione, condotta da Silvia Valenti, va in onda su Telecity e Il 61 ogni domenica sera alle ore 20).

L’introduzione di Francesco Rigamonti

A descriverci il pomodoro e le sue caratteristiche è, questa settimana, Francesco Rigamonti, agronomo dell’Istituto San Vincenzo:

“Il pomodoro – spiega il docente – si conferma l’indiscusso protagonista della stagione orticola, capace di garantire raccolti abbondanti e distribuiti nel tempo anche partendo da un numero limitato di piante. Per prosperare, necessita di un’esposizione in pieno sole e di un clima caldo, rifuggendo zone d’ombra o contesti eccessivamente umidi. Il terreno deve essere ricco di sostanza organica”.

In tv su Telecity e Il 61

Vi abbiamo incuriosito e volete approfondire ancora di più le vostre conoscenze su questo ortaggio tanto prezioso per la nostra alimentazione? Allora, accendete la tv domenica 3 maggio alle ore 20 quando su Telecity e Il 61 andrà in onda la settima puntata di “Coltiviamo”. In apertura, l’immancabile sketch del Folletto Naturello, alias Simone Barbato il mimo di Zelig: «Era d’oro un di lontano, questo pomo non di Adamo, che dall’America lontana giunse in terra Italiana». Quindi, ecco, nella prima parte della trasmissione, i consigli dell’agronomo Rigamonti e, a seguire, l’intervento di Dario Rossini del Consorzio Agrario Lombardo che farà il punto su semi, piantine e materiali utili alla coltivazione dell’ortaggio.

All’Istituto San Vincenzo e poi… la pillola di sostenibilità

Nella seconda parte della puntata, dopo la ricetta, le telecamere di Telecity entreranno nei corridoi dell’Istituto San Vincenzo dove apprenderemo mille segreti sul pomodoro in cucina. Infine la pillola di sostenibilità in collaborazione con Technoprobe sarà dedicata alla stagionalità.

Coltiviamo sui social, da non perdere…

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Il ristorante di Arcore: conchiglioni gratinati con crema di pomodoro arrosto e ricotta

Il Ristorante La Bergamina di Arcore, grazie allo chef Fabio Di Gennaro (nella foto) è sempre pronto a cucinare piatti gustosi e originali. I conchiglioni che proponiamo oggi, sono perfetti per conquistare il palato di ogni buongustaio.