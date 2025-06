Un anno di Bonardi alla guida del Comune, il sindaco fa il punto in un volantino

Un anno di "Brignano che Cambia", il gruppo di maggioranza fa il punto con un volantino in via di distribuzione alla cittadinanza.

Marco Bonardi, è stato stampato nei giorni scorsi e sta venendo distribuito casa per casa un breve opuscolo nel quale vengono riepilogati gli obiettivi raggiunti nei primi 365 giorni di mandato. Tra questi, l’apertura dell’ambulatorio diffuso all’interno della Rsa Aresi e il lancio del progetto "Rsa Aperta", oltre all’arrivo del nuovo medico di base, la dottoressa Stella Cnij. Ma anche, ovviamente, i contributi provinciali per la rotatoria di via Cologno, che consentiranno di realizzare l’opera con un contributo comunale di "soli" 180mila euro, contro i 520mila che l’Amministrazione Bolandrini sarebbe stata disposta a investire per sopperire alla carenza di risorse da parte della Provincia. Poi, ancora, il milione di euro che il Governo si è impegnato a erogare nel 2027 per la ristrutturazione dell’ex cinema parrocchiale e i 160mila euro stanziati dal Comune per la riqualificazione del centro sportivo, oltre all’appoggio alla costituzione della polisportiva "Sport 4 You". Ultimo, ma non ultimo, il cantiere del nuovo asilo nido in via Vittorio Emanuele II, intervento in larga parte finanziato da risorse Pnrr. Su iniziativa personale del sindaco di Brignano , è stato stampato nei giorni scorsi e sta venendo distribuito casa per casa un breve opuscolo nel quale vengono riepilogati gli obiettivi raggiunti nei primi 365 giorni di mandato. Tra questi, l’apertura dell’ambulatorio diffuso all’interno della Rsa Aresi e il lancio del progetto "Rsa Aperta", oltre all’arrivo del nuovo medico di base, la dottoressa. Ma anche, ovviamente, i contributi provinciali per la rotatoria di via Cologno, che consentiranno di realizzare l’opera con un contributo comunale di "soli" 180mila euro, contro i 520mila che l’Amministrazione Bolandrini sarebbe stata disposta a investire per sopperire alla carenza di risorse da parte della Provincia. Poi, ancora, il milione di euro che il Governo si è impegnato a erogare nel 2027 per la ristrutturazione dell’ex cinema parrocchiale e i 160mila euro stanziati dal Comune per la riqualificazione del centro sportivo, oltre all’appoggio alla costituzione della polisportiva "Sport 4 You". Ultimo, ma non ultimo, il cantiere del nuovo asilo nido in via Vittorio Emanuele II, intervento in larga parte finanziato da risorse Pnrr.

L'attacco della minoranza: "Errori di forma e sostanza, falsi meriti e scelte dubbie"

Il volantino è stato accolto con una dura replica da parte del gruppo di minoranza "Brignano al Centro", che divulgherà un proprio opuscolo nei prossimi giorni ma che ha già rilasciato un commento a riguardo:

"Il volantino di “Brignano che Cambia”? Ci siamo chiesti chi lo avesse scritto: al di là degli errori di forma e sostanza, su cinque argomenti due non riguardano nemmeno l’attività amministrativa. Si citano i medici in Rsa, in un ambulatorio già predisposto da chi li ha preceduti, ma si tace sugli stimati professionisti che hanno abbandonato la struttura. Il cinema? Un plauso all’onorevole Alessandro Sorte, ma non stiamo parlando di un edificio pubblico; il centro sportivo è lì da vedere, purtroppo: sporco e senza cura, mentre l’asilo nido è un bagno di sangue preannunciato. E che dire della rotatoria? Opera voluta, finanziata e portata avanti dalla mia amministrazione – ha sottolineato l’ex sindaco Beatrice Bolandrini – La Provincia ha aggiunto fondi applicando l’avanzo, a Brignano come in altri Comuni, peccato che proprio questa Amministrazione l’avesse tolta dal Triennale e ad oggi non si sappia come intenda procedere" ha aggiunto l’ex sindaco, che ha concluso con una battuta sulla riunione che la maggioranza ha fatto, con i sostenitori più stretti, nel convento dell’oratorio femminile. "Una scelta che trovo veramente di cattivo gusto: in vent’anni di Amministrazione non mi è mai venuto in mente di usare spazi destinati al culto per riunioni politiche, mi domando cosa ne pensi il parroco".

La replica di Bonardi, prenotazione regolare

Parroco che, a detta del sindaco, era ben informato: "L’oratorio femminile ospita eventi e feste non solo religiosi: proprio in quei giorni era in corso la festa alpina. Tengo a precisare che abbiamo chiesto gli spazi e lasciato un’offerta, non ci siamo fatti regalare nulla: l’incontro con chi ha collaborato con noi durante la campagna elettorale si è svolto giovedì sera, con il benestare e in accordo con gli Alpini, che stavano preparando la loro festa".