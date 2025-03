Strade, Malanchini rilancia: “La priorità è la nuova cremasca, non altre opere costose”

Il consigliere regionale della Lega ha disertato la Commissione in aperta polemica con l’intrusione di Regione Lombardia nel piano di programmazione delle infrastrutture bergamasche.

Non ha usato mezze misure il Consigliere regionale della Lega Giovanni Malanchini che ha polemizzato sulla decisione di Regione Lombardia di definire le priorità di alcune opere infrastrutturali sul altre nella Provincia di Bergamo.

“Non ho volutamente partecipato alla Commissione V che si è riunita oggi a Palazzo Pirelli – ha detto - perché ritengo che Regione Lombardia si sia inserita in modo inopportuno in questioni che non le competono”.

Nello specifico Malanchini ha attaccato alcuni colleghi bergamaschi che, forti del loro ruolo in Regione hanno deciso di bypassare, secondo il leghista, i sindaci che rappresentano le comunità locali sul territorio.

“Questo a causa di alcuni maldestri consiglieri regionali bergamaschi che sembrano dimenticare il principio di autonomia dei sindaci e pensano di poter decidere al loro posto”- ha dichiarato Giovanni Malanchini- Spiace constatare che per qualcuno questa sia stata l’occasione per rilanciare la cosiddetta Penetrante da Est, un’opera irrealizzabile e dai costi spropositati. Parliamo di 20 milioni di euro al chilometro, una cifra superiore persino a quella della Salerno-Reggio Calabria".

L’opera più urgente per il territorio bergamasco è un’altra secondo il consigliere regionale Malanchini.

“A questo si aggiunge il fatto che trovo poco serio prendere posizione a favore di qualsiasi richiesta che viene dal territorio senza una reale valutazione delle risorse disponibili, perchè sappiamo tutti che non sono infinite.- ha detto - La mia posizione è sempre stata ed è ancora chiara: la priorità per Bergamo è la Nuova Cremasca. Non ci si può approfittare del fatto che i sindaci della Bassa Bergamasca affrontino ogni giorno le maggiori criticità viabilistiche della provincia, senza lamentarsi e alzare la voce. È su questa opera, dunque, che dobbiamo concentrarci, invece di disperdere risorse in progetti irrealizzabili”.