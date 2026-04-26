“Rivoltiamo Pagina” si rafforza: tre nuovi ingressi nella squadra di Fabio Calvi

Nava, Cagna e Zucchi ampliano la lista civica tra competenze, impegno civico e attenzione al territorio

(nella foto da sinistra Carlotta Nava, Giorgio Zucchi e Simone Cagna)

Prosegue il percorso di costruzione della squadra di “Rivoltiamo Pagina”, la lista civica a sostegno della candidatura a sindaco di Fabio Calvi in vista delle prossime elezioni amministrative di Rivolta d’Adda. Nelle ultime ore arrivano tre nuovi ingressi che contribuiscono a rafforzarne il profilo: si tratta di Carlotta Nava, Simone Cagna e Giorgio Zucchi.

Ci sarà anche Carlotta Nava

Nava, 29 anni, laureata magistrale in Psicologia con specializzazione in organizzazione e gestione delle risorse umane, lavora oggi in una multinazionale occupandosi di gestione e formazione del personale. Il suo interesse per l’impegno civico affonda le radici nella storia familiare, segnata dalla partecipazione del padre alla vita amministrativa e dall’esperienza della sorella, che ha affiancato Fabio Calvi nei precedenti mandati.

Nava ricorda anche come il confronto diretto con le passate amministrazioni ha lasciato un segno concreto, citando tra gli esempi la proposta, avanzata insieme ad altri studenti, di ampliare gli orari della sala studio della biblioteca comunale, poi trasformata in servizio reale, oltre a iniziative come Il Convivio, Il mondo in piazza, i tornei di beach volley e le Rivoltiadi, capaci di coinvolgere attivamente i giovani; proprio a loro intende rivolgere il proprio impegno, con l’obiettivo di creare nuovi spazi di ascolto e partecipazione per renderli protagonisti della vita del paese.

Il contributo di Simone Cagna

Accanto a lei entra nella lista anche Simone Cagna, 41 anni, nato e cresciuto a Rivolta d’Adda, dove vive con la sua famiglia, laureato in Scienze Agroambientali e oggi direttore commerciale per una multinazionale attiva nei settori della sicurezza alimentare; un bagaglio professionale che intende mettere al servizio della comunità portando un metodo basato su analisi, decisione e azione, con particolare attenzione alla capacità di utilizzare strumenti come i bandi e il Pgt per favorire uno sviluppo sostenibile e concreto.

“Rivolta d’Adda non è solo il luogo in cui vivo, è casa”, sottolinea Cagna, evidenziando la volontà di contribuire a costruire un futuro solido per il paese e per le nuove generazioni, a partire da sua figlia, insistendo sulla necessità di maggiore concretezza nell’azione amministrativa, fatta di competenze, risultati e capacità di pianificazione.

L’esperienza di Giorgio Zucchi

Tra i nuovi ingressi figura anche Giorgio Zucchi, classe 1954, medico di famiglia da oltre trent’anni a Rivolta d’Adda, dopo aver maturato una significativa esperienza come chirurgo in uno dei principali ospedali milanesi.

Pur risiedendo a Crema, Rivolta d’Adda rappresenta da tempo il suo principale punto di riferimento professionale e umano, luogo in cui svolge quotidianamente la propria attività a stretto contatto con la comunità.