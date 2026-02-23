“Rivolta Civica” schiera in campo Andrea Vergani: “Portiamo un ventata di novità e concretezza”

Sarà Andrea Vergani il candidato sindaco della nuova lista “Rivolta civica”. Già nelle scorse settimane il suo nome era in pole position per guidare il nuovo gruppo che punta a radunare le forze civiche del territorio. Dopo la conferma del ritorno in campo dell’ex sindaco Fabio Calvi con la lista sostenuta dal Pd “Rivoltiamo pagina” si muovono le prime pedine verso il voto previsto in primavera.

Il prof Vergani per “Rivolta civica”

“Dopo un percorso di confronto e partecipazione, annuncio ufficialmente la mia candidatura a sindaco di Rivolta d’Adda alla guida del gruppo “Rivolta Civica”, una realtà nata dal desiderio di tanti cittadini di mettersi in gioco per il bene del nostro paese”.

Così Andrea Vergani, 38 anni, docente dello Sraffa di Crema, ha sciolto le riserve confermando la sua discesa in campo alla guida del nuovo gruppo civico che – aggiunge – “vuole rappresentare una discontinuità rispetto alle logiche di partito, ponendo al centro la partecipazione civica, l’ ascolto il dialogo”.

“Dopo varie esperienze personali e professionali, ho deciso di candidarmi con serietà, impegno e senso di responsabilità, certo di poter guidare una squadra preparata, motivata e pronta a spendersi in prima persona per portare una ventata di novità e concretezza nella vita amministrativa del nostro paese – ha spiegato Vergani – L’esperienza nella scuola (prima dello Sraffa ha insegnato a Vimercate e Milano) mi ha insegnato il valore dell’ascolto, dell’impegno quotidiano e del rispetto dei percorsi di crescita di ciascuno. Ho inoltre collaborato con alcune associazioni del territorio, riconoscendo in ogni volontario un esempio di dedizione, impegno e umiltà, valori che considero fondamentali anche nell’amministrare la cosa pubblica”.

L’esperienza al servizio della Rivolta del futuro

Per Vergani non si tratta della prima esperienza in politica. Già assessore con la Giunta Calvi e poi al fianco di Elisabetta Nava, ora, però, vuole prendere una strada nuova.

“La mia candidatura segna anche l’inizio di una fase nuova nella mia storia amministrativa: scelgo di cambiare libro, non semplicemente di voltare pagina – ha spiegato – In passato ho condiviso percorsi importanti con il gruppo “Rivoltiamo”, prima a sostegno di Calvi e poi di Nava; esperienze come consigliere di maggioranza e di assessore all’Ambiente, Commercio e Agricoltura, che mi hanno permesso di crescere e di acquisire competenze che oggi voglio mettere a frutto con spirito rinnovato e maggiore consapevolezza. Ritengo che sia arrivato il momento di valorizzare tutto ciò che è stato compiuto nei due mandati in cui sono stato in maggioranza con Calvi, e al tempo stesso di imparare dagli errori e dalle difficoltà per costruire un nuovo modo di amministrare fondato su responsabilità, apertura e partecipazione”.

Con Vergani anche Marta Andreola

Uno sguardo al futuro senza, però, rinnegare il passato.