Rivolta al voto, la candidatura di Giovanni Sgroi diventa ufficiale

Si terrà il prossimo 28 ottobre la conferenza stampa per la presentazione del candidato sindaco Giovanni Sgroi a Rivolta.

Dopo gli scontri in seno al centrodestra sulla figura del chirurgo rivoltano ora in pensione, è arrivata nei giorni scorsi la conferma che sarà proprio lui, Giovanni Sgroi, 65 anni, a scendere in campo con il sostegno della Lega.

Un nome molto gradito al Carroccio che, dopo le critiche avanzate da Paolo Cremascoli, aveva fatto quadrato attorno alla figura del chirurgo sconfessando il parere – apertamente contrario – dell’ex segretario leghista e consigliere comunale dimissionario.

“Vorrei riuscire a costruire una squadra che superi i vecchi schieramenti rigidi e che invece abbia una comune visione per aiutare la nostra comunità a superare un certo isolamento culturale, geografico, politico ed economico che rischia di far implodere Rivolta – aveva spiegato Sgroi in un’intervista pubblicata dal nostro Giornale – Io credo che le figure e le risorse ci siano, bisogna tuttavia amalgamarle e costruire un percorso comune che soddisfi le esigenze di tutti i rivoltani. Le forze politiche del centrodestra locale si sono sempre dimostrate attente ed accorte, anche da minoranza, ma l’area politica che possa abbracciare questa mia volontà di innovazione deve andare oltre il centrodestra per coinvolgere in senso civico anche quei cittadini che non si ritroverebbero in uno schieramento rigido”.