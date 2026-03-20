Referendum, “Noi Moderati” scende in piazza: informazione e confronto per il voto

Partecipazione e curiosità hanno caratterizzato il gazebo informativo promosso da “Noi Moderati” questa settimana per il referendum: al centro, la volontà di spiegare le ragioni del “Sì” e aumentare la consapevolezza dei cittadini su temi chiave della giustizia.

Un gazebo per informare e coinvolgere

Buona partecipazione al gazebo organizzato dal coordinamento provinciale di “Noi Moderati” in vista del referendum. Un’iniziativa pensata per avvicinare i cittadini ai contenuti del voto e favorire una maggiore consapevolezza su temi spesso percepiti come complessi.

Presente anche la referente per la provincia di Cremona, Paola Fumagalli, che ha sottolineato il riscontro positivo dell’iniziativa:

“Abbiamo distribuito volantini, c’è stato molto interesse e le persone ci hanno ringraziato perché hanno acquisito maggiore consapevolezza su questo voto”.

Le ragioni del “Sì”

L’obiettivo del gazebo è stato quello di spiegare in modo chiaro i punti principali della proposta referendaria. Tra i temi centrali, il rafforzamento dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura, con una riduzione del peso delle correnti interne.

Particolare attenzione è stata dedicata anche al tema delle carriere, che si punta a rendere sempre più legate ai risultati e meno alle appartenenze, oltre a una riforma dei Consigli Superiori della Magistratura per renderli più trasparenti, credibili e liberi da logiche interne.