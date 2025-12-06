Nuovo Amministratore unico per Asm e la farmacia di Nosadello finisce in vendita

di Alessandro Bordogna

Ennesimo scossone per Asm. Con il Consiglio comunale di venerdì 28 novembre si sono poste le basi per cercare di risolvere la complicata situazione di Asm: nuovo Amministratore unico e privatizzazione della farmacia di Nosadello (Pandino).

La farmacia finisce in vendita

“La farmacia non verrà chiusa e non cambierà sede – ha spiegato il sindaco Piergiacomo Bonaventi – Continuerà a erogare i suoi servizi ma non sarà più del Comune, ma diventerà una farmacia privata. Non stiamo parlando di un’operazione di conferimento, ma di vendita della licenza della farmacia, resasi necessaria per poter chiudere i mutui bancari che sono stati aperti dall’azienda speciale nel 2012. Attualmente abbiamo ancora un valore residuo di circa 900mila euro, che incidono in maniera negativa anche sui bilanci dell’Azienda e del Comune stesso, in quanto garante”.

Nuovo Amministratore unico per Asm

Sempre il sindaco, a fronte di una mozione della minoranza per illustrare il piano d’intervento di Asm, ha ufficializzato il nuovo amministratore unico Aurelio Bizioli. Il consigliere Jacopo Bacchi nel suo intervento ha attaccato il sindaco accusandolo di aver violato lo statuto di Asm, lasciata senza guida e senza rappresentante legale.

“In assenza di un rappresentante è la Giunta a sostituire questa figura, e così è stato – ha risposto Bonaventi – per quanto riguarda l’Amministratore unico, due giorni fa giorni è stato nominato Aurelio Bizioli, capo dei revisori dei conti della Provincia di Brescia”.

Sulla piscina: “Numeri impressionanti”

In ultima analisi, il sindaco si è concentrato sul futuro della piscina.