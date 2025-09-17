Malanchini in Asia per la Fiera dei semiconduttori: “La Lombardia riconosca Taiwan”

Si è conclusa ieri, 16 settembre, la missione istituzionale a Taiwan dei consiglieri regionali Marcello Ventura, Ivan Rota, Giulio Gallera, Diego Invernici e Giovanni Malanchini, quest’ultimo consigliere regionale della Bassa ed ex sindaco di Spirano.

“Taiwan rappresenta una delle economie più dinamiche al mondo – spiega Malanchini – una realtà che, grazie all’intraprendenza della sua gente e a una straordinaria cultura del lavoro, ha raggiunto livelli altissimi di benessere sociale, innovazione tecnologica e sviluppo industriale. L’isola è conosciuta soprattutto per la leadership mondiale nella produzione di semiconduttori, ma è anche all’avanguardia in settori strategici come intelligenza artificiale, ricerca, agroalimentare, edilizia e sostenibilità”.

Incontro a Taiwan

In una settimana si sono svolti incontri istituzionali con il Ministero per gli Affari della Cina continentale, il Consiglio comunale di Taipei, il Ministero degli Affari Esteri, il Taiwan External Trade Development Council, il Ministero dell’Agricoltura, il Ministero degli Affari Economici e la Taiwan Foundation for Democracy. I Consiglieri hanno inoltre visitato realtà di eccellenza come l’Hsinchu Science Park, il TSMC Museum of Innovation, la fiera internazionale Semicon Taiwan e il Taiwan Cement Sustainable Center, entrando in contatto con il cuore pulsante dell’economia e della ricerca taiwanese.