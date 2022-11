Lega al voto a Treviglio, è Fabrizio Sala il nuovo segretario provinciale (per 8 voti)

È Fabrizio Sala il nuovo segretario provinciale della Lega. Lo hanno deciso gli iscritti, che oggi, domenica 20 novembre, hanno partecipato al primo congresso provinciale d'Italia del Carroccio, quello organizzato a TreviglioFiera per il partito bergamasco.

Una gara sul filo di lana

I candidati alla Segreteria del partito erano due: il sindaco di Telgate Fabrizio Sala e il sindaco di Fontanella Mauro Brambilla. Una gara "sul filo di lana", tra i sostenitori del sindaco leghista "moderato" della Bassa e il sindaco telgatese, leghista "della prima ora", sostenuto invece dall'anima più tradizionalista del partito. Un voto di fondamentale importanza, quello di oggi, in una delle province "roccaforte" della Lega, dove la crisi del Carroccio alle ultime Politiche si è fatta sentire con maggiore forza.

I due candidati al congresso provinciale della Lega a Treviglio

Mauro Brambilla, 37 anni, è sindaco di Fontanella dal 2019, dove è anche segretario locale del partito. Vicino a Giovanni Malanchini, è considerato un «moderato» del Carroccio, ma al tempo stesso uno dei più brillanti diplomati della «scuola politica per amministratori locali» del Carroccio bergamasco. Nel binomio «Lega di lotta o Lega di governo», che ha strutturato il dibattito in corso da mesi sulle sorti del partito, è senza dubbio più incline al secondo termine dell'alternativa. E non a caso, ha incassato in questi giorni anche l'endorsement di un altro moderatissimo, e ascoltatissimo, leghista locale: il sindaco di Treviglio Juri Imeri, che a sua volta, in più occasioni, ha chiesto esplicitamente al suo partito di mettere in soffitta slogan e programmi «urlati», e di concentrarsi sulla promozione della «concretezza» degli amministratori locali.

Fabrizio Sala, 55 anni, sindaco di Telgate, è invece un leghista più conservatore, che proprio sulla Lega «di lotta» ha costruito negli anni diverse battaglie anche fortemente mediatiche. Come quelle per il crocefisso nei locali pubblici del suo paese, o per ostacolare l'accoglienza di profughi e richiedenti asilo sul territorio. Alle spalle ha anni di militanza, anche nel Consiglio nazionale della Lega Lombarda. Tra i punti più qualificanti del suo programma c'è un forte accento sull'istituzione delle Primarie per la scelta dei candidati alle elezioni Comunali, Provinciali, Regionali e Politiche, e in generale sul potenziamento delle sezioni locali, spesso «svuotate» di potere decisionale per logiche sovra-territoriali o di coalizione

Il risultato delle urne: vince Fabrizio Sala

Alla fine dello spoglio, che si è concluso da pochi minuti, il candidato vincente è stato Fabrizio Sala. Ma davvero per un soffio: il sindaco di Telgate ha totalizzato 342 voti, contro i 334 del sindaco di Fontanella.

"Ora le Primarie per le Regionali"

Nel suo primo, breve discorso da segretario, Sala ha ringraziato Brambilla e ha dato appuntamento alla prima seduta del prossimo direttivo provinciale, con la promessa di realizzare fin da subito il primo punto del suo programma: le Primarie per la scelta dei candidati della Lega alle prossime elezioni regionali.

Seguono aggiornamenti

Nella foto in alto: Sala (a sinistra) abbraccia Brambilla (a destra)