L'assessore Sara Sgrò si dimette, fuori anche dal Consiglio comunale

Terremoto nel gruppo di maggioranza? Sara Sgrò (Insieme per Pandino) rassegna le dimissioni e lascia l'incarico di assessore. Non solo, la 33enne ha deciso di lasciare anche il Consiglio comunale. Una decisione improvvisa che il "Gruppo civico Pandino" ha subito commentato con preoccupazione: "Dopo le dimissioni di Alberto Bonetti da Asm, un'altra tegola per la giunta Bonaventi".

Sara Sgrò si dimette

"Assessore in fuga". Così, il gruppo di minoranza, vede la scelta improvvisa e inaspettata dell'assessore all'istruzione, sport e tempo libero, politiche giovanili, cultura e biblioteca Sara Sgrò.

"A preoccupare è la tempistica alquanto inopportuna a meno di un mese dalla riapertura delle scuole - commenta il Gruppo civico Pandino - Rimane sospeso il rinnovo della convenzione per l'utilizzo degli spazi presso l'immobile di proprietà della fondazione Calleri scaduta da giugno e sollecitata a più riprese dal CdA della fondazione che rimane senza garanzia di sostegno per affrontare i serissimi problemi di sicurezza dell'immobile di via Milano".

Botta e risposta sui social

"Chi sarà il prossimo a saltare dalla nave che affonda?" proseguono dalla minoranza e il riferimento è alle dimissioni di Francesca Sau, dal ruolo di vicesindaco e assessore e alla sua scelta di votare, ad esempio, contro l'aumento delle tasse locali ponendosi - di fatto - contro la stessa maggioranza.

Sgrò ha, però, ribattuto alle accuse, rispondendo al post polemico pubblicato dal Gruppo civico Pandino sulla sua pagina Facebook.

"Cari signori, qui non ci sono fughe e neppure navi. A mio avviso, è la presunzione che vi inganna, inducendovi a snocciolare facili giudizi dal vostro pulpito - replica Sgrò - Una politica fatta di slogan e frasi ad effetto è, per quanto mi riguarda, di qualità pessima. Mi permetto di invitarvi a riflettere sulla necessità di un confronto leale con gli avversari politici, a beneficio della comunità pandinese alla quale dite di tenere. Il "trash politico" degli attacchi a ogni costo lasciamolo ad altri".

"Assessore in fuga"

Ufficialmente le dimissioni dell'assessore sono arrivate per motivi personali, ma a non convincere l'opposizione è la tempistica.