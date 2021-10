Insediata la nuova Giunta del sindaco Giovanni Sgroi

Rivolta

Il Consiglio comunale si è concluso poco fa. E sui nomi degli assessori esterni è nata la prima schermaglia con Elisabetta Nava.

Stasera, mercoledì 13 ottobre, si è insediata la nuova Giunta comunale guidata da Giovanni Sgroi e non sono mancate scintille e qualche intoppo.

Insediata la nuova Giunta

Un po' emozionato il chirurgo ha giurato sulla Costituzione indossando la fascia tricolore, applaudito da tutto il Consiglio comunale, poi ha nominato la sua Giunta: a Bilancio, Patrimonio, Tributi Giacomo Melini (assessore esterno), a Risorse territoriali e Sostenibilità ambientali Roberto Marazzina (assessore esterno), a Commercio, Attività produttive, Turismo e Tempo libero a Valentina Bagnolo, a Servizi alla persona, Scuola e Cultura Marianna Patrini. Quanto alle deleghe consiliari: Sicurezza e Polizia locale, Viabilità, Mobilità e Trasporti a Stefano Carioni, Risorse agricole e agroalimentare, Zootecnia, Diritti degli animali e Fiera di Sant'Apollonia a Carlo Sottocorno, Turismo, eventi e Politiche giovanili a Massimiliano Cassani, Sport e Tempo libero, Sanità e Disabilità a Claudio Londoni, Cultura, Istruzione e Formazione a Nicoletta Milanesi, Pari opportunità e Politiche per l'infanzia a Monica Bonazzoli.

I dubbi di Elisabetta Nava

Elette anche le commissioni, pur con qualche disguido che ha comportato una sospensione di cinque minuti, quindi al termine della seduta la capogruppo di minoranza Elisabetta Nava ha preso la parola per augurare "un buon lavoro", presentare la sua minoranza come "attenta e vigile" per concludere sottolineando "l'ottima eredità lasciata" e chiedere i curricula dei due assessori esterni per verificarne la competenza. E qui Sgroi ha risposto per le rime.

"Non corrisponde alla realtà, l'Amministrazione comunale lasciata non è bella, organizzata ed efficente ma esattamente il contrario - ha detto - quanto agli assessori esterni figuariamoci se io nomino persone di dubbia competenza. Purtroppo nell'ufficio del sindaco non funzionavano nemmeno pc e stampante e per questo non sabbiamo potuto caricare i curricula che invieremo a breve. Giudicate tra almeno sei mesi".

