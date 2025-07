Il ministro Matteo Salvini alla festa della Lega: "Il ponte è tra le priorità"

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini alla festa della Lega di Spino parla delle infrastrutture necessarie al territorio.

Alla tre giorni di festa organizzata dal Carroccio lo scorso weekend alla cascina Carlotta sono stati ospiti Claudia Maria Terzi, assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, il senatore Massimiliano Romeo, l’europarlamentare Silvia Sardone, e la deputata Laura Ravetto, ma anche i sindaci leghisti del circondario: Piergiacomo Bonaventi di Pandino, Stefano Samarati di Agnadello, Giuseppe Dossena di Palazzo Pignano, Angelo Barbati di Trescore Cremasco, Daniela Brognoli di Ticengo e i vice Daniel Bressan di Offanengo e Palmiro Angelo Bibiani di Vaiano Cremasco. Ma il momento clou è stato l'intervento Matteo Slavini, che ha affrontato diversi temi cari al territorio, tra i quali non poteva mancare il progetto che tutti gli spinesi stanno aspettando da moltissimi anni, ma che è ancora in una fase di stallo: il completamento del raddoppio del ponte della Paullese sul fiume Adda.

"Stiamo sbloccando cantieri fermi da anni - ha affermato Salvini - dal Veneto alla Lombardia, sono tantissimi. A Palazzo Chigi ho chiesto una cosa che non si era mai fatta prima d’ora: una ricognizione. Bisogna capire quali ponti sono in buono stato e quando bisogna fare manutenzione. Il ponte di Spino è tra le mie priorità, anche perché i miei nonni erano proprio di qui. Ho incontrato diversi sindaci del territorio, tutti mi hanno chiesto di strade e naturalmente di questo ponte: lo faremo perché è il mio mestiere".

Il ministro si è concentrato poi su altre due questioni come l’autostrada Cremona-Mantova e i lavori ferroviari da completare entro l’agosto del 2026, data di scadenza dei finanziamenti del Pnrr.

"Il Ministero è a disposizione per questi progetti - ha proseguito Salvini - ho incontrato le autorità dei territori delle due provincie, la Regione sta facendo da regia. La Cremona-Mantova ha senso se viene completata anche la Tirreno-Brennero. Eravamo tra i primi Paesi in Europa più avanzati in materia di autostrade, abbiamo perso terreno e ora bisogna recuperare. Per i cantieri ancora da ultimare stiamo correndo. Le guerre non aiutano, le materie prime salgono di prezzo, tuttavia conto di arrivare alla prossima estate con tutto terminato".