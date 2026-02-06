Il Consiglio comunale “salva” la tenuta del boss: non verrà demolita

(nella foto l’inaugurazione della tenuta “Terre e libertà”)

di Alessandro Bordogna

La tenuta “Terre e libertà” confiscata alla malavita non verrà abbattuta, lo ha deciso il Consiglio comunale di Spino d’Adda. Contrario Nunzio Ruzzo: “Sanatoria complessiva basata solo su progetti futuri”.

Sabato scorso l’Aula ha approvato la delibera che “salva” la tenuta posta sotto sequestro perché ritenuta di interesse per la comunità.

“Il patrimonio che abbiamo acquisito dallo Stato, dopo la confisca al privato per evasione fiscale, ha un preminente interesse pubblico e per questo abbiamo votato per la sua conservazione nella consistenza attuale – ha spiegato il sindaco Enzo Galbiati – in modo che gli edifici sorti abusivamente nella tenuta “Terre e libertà” non siano oggetto di demolizione. Anche perché non contrastano con interessi urbanistici, ambientali e di rispetto dell’assetto idrogeologico della zona”.