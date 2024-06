Giroletti nomina la sua Giunta: "Una squadra coesa e competente"

A una settimana dal voto che ha decretato Mauro Giroletti come nuovo sindaco di Sergnano, il primo cittadino ha sciolto le riserve nominando la sua Giunta: quattro gli assessori che lo affiancheranno per i prossimi cinque anni.

La nuova Giunta di Giroletti

Venerdì Giroletti ha firmato i decreti per la nomina dei componenti della nuova Giunta comunale di Sergnano. Due uomini e due donne, tutte persone interne al gruppo civico Sergnano in Comune, che verranno coadiuvati nel loro lavoro anche dagli altri consiglieri comunali di

maggioranza e dalle altre persone presenti in lista. Le deleghe sono state così distribuite:

Mauro Giroletti, sindaco con delega a Istruzione, Personale, Polizia locale e Viabilità

Giuseppe Vittoni, vicesindaco con delega a Lavori pubblici e Urbanistica

vicesindaco con delega a Lavori pubblici e Urbanistica Paola Basco, assessore alla Cultura, Pari opportunità, Sport e Tempo libero

assessore alla Cultura, Pari opportunità, Sport e Tempo libero Giorgio Benelli, assessore alle Politiche sociali e Comunicazione

assessore alle Politiche sociali e Comunicazione Emanuela Landena, assessore all'Ambiente e Bilancio

Il ruolo di capogruppo di maggioranza è stato invece affidato ad Arturo Piacentini.

"Avanti con una squadra coesa e competente"

"A meno di una settimana dalle elezioni siamo pronti con la nuova Giunta comunale, da subito operativa nell'Amministrazione del paese - ha commentato Giroletti - Si tratta di persone di provata competenza ed esperienza, tutti assessori o consiglieri che hanno già svolto un ruolo nell'Amministrazione precedente. Sono contento e orgoglioso di questa squadra, già collaudata, che proseguirà in maniera coesa e compatta al servizio della nostra comunità. Anche gli altri consiglieri comunali del gruppo Sergnano in Comune avranno delle aree tematiche specifiche di intervento, così come saranno coinvolti i candidati in lista risultati non eletti a partire dal lavoro delle commissioni comunali: ringrazio ognuno di loro per la disponibilità a collaborare a questa nuova esperienza".

A breve verrà, quindi, convocato il primo Consiglio comunale: la prima seduta di insediamento prevede il giuramento del sindaco e la presentazione delle linee programmatiche per il mandato amministrativo 2024/2029.

Il nuovo Consiglio comunale

Il nuovo Consiglio comunale sarà così composto: oltre al sindaco, la lista di maggioranza "Sergnano in Comune" avrà otto consiglieri, mentre le liste di minoranza "Scelgo Sergnano" e "Siamo Sergnano" ne avranno due a testa. Ecco tutti gli eletti:

Maggioranza - Sergnano in Comune

Paola Basco

Giorgio Benelli

Emanuela Landena

Gloria Mussini

Arturo Piacentini

Maurizio Tressoldi

Giuseppe Vittoni

Ginevra Zaghen

Gruppo di Minoranza - Scelgo Sergnano

Gian Paolo Samarani

Fabio Bosio

Gruppo di Minoranza - Siamo Sergnano

Marco Riva

Mario Andrini

