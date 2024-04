Gina Barranquilla sfiderà Ilaria Dioli alla guida della lista "Bene Comune"

Sarà Gina Barranquilla, professoressa 51enne, a sfidare il sindaco uscente di Casaletto Vaprio, Ilaria Dioli, alle prossime elezioni amministrative di giugno.

Gina Barranquilla candidata sindaco

Docente delle scuole medie, originaria di Francofonte, il paese della famosa novella di Giovanni Verga “La Roba”, in provincia di Siracusa, vive in paese da 22 anni. Sposata e madre di due figli ha deciso di scendere in campo per "far riscoprire culturalmente e quindi valorizzare il Casaletto Vaprio, perché sono convinta che con la sua storia centenaria, potrebbe catturare l’attenzione degli alunni ma anche di visitatori".

Impegnata nel sociale all’interno della comunità di Casaletto Vaprio, da 20 anni, è catechista e "con l’aiuto di altri amici e concittadini, ho deciso di impegnarmi per cercare di migliorare il nostro bel piccolo paese", alla guida della lista civica “Gina Barranquilla Sindaco per un Bene Comune”.

La lista

Al fianco di Barranquilla ci saranno Marino Bettinelli, Eleonora De Carli, Simone Dognini, Mirko Gorla, Paolo Mecca, Laura Nisoli, Mirko Peresson, Stefania Piana, Venusia Tramontana e Daniele Valdarno. Un gruppo che si è già messo a disposizione dei cittadini per ascoltare le loro richieste e le necessità.

"È una lista che si pone come obiettivo quello di rappresentare l’intera comunità di Casaletto Vaprio, partendo dalle caratteristiche che ognuno di noi possiede, nel campo del sociale, dello sport, del volontariato, dell’esperienza professionale pubblica, privata o casalinga - ha spiegato Barranquilla - E’ una Lista che mira a fare il bene comune del nostro territorio e della nostra comunità, senza colori politici, orientati solo ad operare ascoltando tutti i cittadini, poiché viviamo a pieno il nostro paese, e agire nella massima trasparenza".

"Sicura di poter essere un buon sindaco"

"La spinta motivazionale, che ha fatto sì che, prendessi questa decisione, è nata dalla convinzione sia personale, ma soprattutto di una nutrita parte dei miei concittadini, di possedere le caratteristiche primarie che ogni buon sindaco deve avere - ha proseguito - nella figura del sindaco i cittadini devono potersi riconoscere, devono pensare che sia la persona in grado di riassumere le dinamiche culturali, sociali e locali, accorta e con una personalità forte ma nel contempo umile e autorevole. Sono entusiasta, piena di energia e convinta di essere all’altezza di far funzionare la macchina comunale garantendo una Buona Amministrazione evitando sprechi e spese inutili, convogliando le risorse ottimizzate all'indirizzo di servizi concreti e di tangibile fruizione da parte del cittadino, operando secondo il metodo di valutazione "costi-benefici".

Quali sono gli interventi, in termini di opere e servizi che servono al paese?

"Il controllo del territorio, nelle aree più sensibili, quali la scuola, parchi pubblici e stazione ferroviaria, mediante l’installazione di telecamere con l’ausilio di contributi regionali o europei, l'ammodernamento e riqualificazione dell’area cimiteriale e relativa adeguamento delle norme, la rivalutazione delle risorgive territoriali e la riqualificazione e messa in sicurezza dei parchi pubblici".

Qual è il primo punto del programma elettorale che porterete a compimento qualora veniste eletti?

"Più che un punto nello specifico, abbiamo una serie di progetti che intendiamo attuare sin da subito qualora venissimo eletti, senza intaccare le casse comunali. Il nostro obiettivo primario sarà quello di amministrare con la diligenza di un buon padre di famiglia. Tra questi garantire una maggiore attenzione alle fasce più deboli, alle esigenze dei cittadini più fragili, in particolare agli anziani non autosufficienti e ai ragazzi della nostra comunità. Ma anche il controllo ed eventuale messa in sicurezza degli edifici scolastici in particolar modo la scuola dell’infanzia; ampliare la disponibilità oraria della nuova biblioteca destinando spazi ricreativi e di aggregazione agli anziani e ragazzi; garantire una particolare attenzione all’istruzione e alla cultura attraverso l’organizzazione del doposcuola per i ragazzi della scuola secondaria media. Tra le idee poi c'è quella di creare una banca dei libri usati scolastici da destinare a chi ne facesse richiesta, l'stituzione di un mercato settimanale e le convenzioni con Caf Patronati per qualsiasi tipo di assistenza fiscale, la rivalutazione della mensa scolastica, l'ampliamento degli orari di apertura della piazzola ecologica e la promozione dell’esperienza dei “Nonni Civici” con la prospettiva di trasformarli in "Vigili di Quartiere", anche in collaborazione con le associazioni d'Arma che operano sul territorio".

