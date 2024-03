Ilaria Dioli si ricandida per il terzo mandato

La sindaca di Casaletto Vaprio Ilaria Dioli è pronta, ha sciolto le riserve e si ricandiderà. Ha annunciato la sua discesa in campo alle prossime elezioni amministrative fissate a giugno, sempre alla testa della lista civica «Spazio Comune», che conserverà quindi lo stesso nome dell’attuale lista ma con una lieve modifica al simbolo.

Ilaria Dioli per il tris

Quanto alla composizione del gruppo, saranno riconfermati alcuni membri del Consiglio uscente ma ci saranno anche delle new entry. All’orizzonte però, non sembrano esserci avversari. Al momento quella di Dioli sembra l’unica lista in campo e, a dirla tutta, era in forse anche questa.

La prima cittadina infatti ha avuto qualche perplessità iniziale a tornare in campo, per questioni lavorative e personali, ma poi ha deciso di rilanciare la candidatura per il terzo mandato con l’appoggio e la disponibilità di un gruppo compatto.

«Riteniamo di aver lavorato bene in questi anni e di aver fatto tanto, nonostante siano stati tempi difficili e complicati - ha dichiarato l’avvocato 49enne - e adesso portare avanti un terzo mandato significherà raccogliere quanto iniziato e sviluppato nei primi due».

E sulla possibilità di non avere una minoranza si è dichiarata tutt’altro che serena.