Ex discarica Mirabello: dopo 30 anni firmata la convenzione per il monitoraggio ambientale

Ci sono voluti trent'anni di attesa e tante battaglie, ma finalmente Comune, Parco del Serio e privato si sono seduti al tavolo per firmare la convenzione che regolerà, per un anno, il monitoraggio ambientale dell'ex discarica "Mirabello".

Firmata la convenzione per il monitoraggio

La sottoscrizione della convenzione è avvenuta lunedì negli uffici del Comune di Sergnano alla presenza del sindaco Mauro Giroletti, del vicesindaco Giuseppe Vittoni e dell'assessore all'ambiente Emanuela Landena per l'Amministrazione; del presidente Basilio Monaci e la direttrice Laura Comandulli per il Parco del Serio e per la proprietà Fabrizio Piacentini.

La convenzione, di durata triennale, prevede il monitoraggio ambientale nell’area dell’ex discarica di Sergnano, in località Mirabello e in particolare della falda per il periodo di un anno solare attraverso il posizionamento di quattro piezometri (uno a monte dell'area e altri tre all'interno dell'ex discarica e lungo il corso del fiume Serio) e il monitoraggio faunistico e floristico per una possibile valorizzazione ambientale futura di tutta la zona.

Obiettivo raggiunto dopo 30 anni

“Finalmente, dopo oltre trent’anni, siamo riusciti a concretizzare un’intesa positiva su una vicenda molto sentita dai cittadini di Sergnano, che vede il coinvolgimento diretto non solo della proprietà ma anche del Parco del Serio - ha commentato con soddisfazione il primo cittadino - Come Amministrazione comunale proseguiremo ora le interlocuzioni con Regione Lombardia, che tramite il Settore Ambiente ha seguito la questione in questi anni, al fine di raggiungere nel più breve tempo possibile l'avvio delle fasi di monitoraggio con i relativi finanziamenti. Ringrazio tutte le persone che si sono adoperate per arrivare a questo risultato, in modo particolare la famiglia Piacentini, il presidente e la direttrice del Parco del Serio, il vicesindaco, l'assessore all'Ambiente e l'ufficio tecnico del Comune di Sergnano, tutti i componenti della Commissione consiliare sull'ex discarica che hanno contribuito nelle scorse settimane alla stesura di questa convenzione. Si tratta di un importante risultato per tutta la nostra comunità”.

Anche il presidente del Parco del Serio Basilio Monaci si è detto estremamente soddisfatto della firma della convenzione.