Elezioni, Polig non si ricandida e intanto spunta la lista "Uniamo Pandino"

La capogruppo di opposizione Maria Luise Polig annuncia che non si candiderà per le imminenti elezioni di giugno.

Un paio di settimane fa il sindaco di Pandino Piergiacomo Bonaventi si è ufficialmente candidato nuovamente per ricoprire il ruolo di primo cittadino anche per i prossimi cinque anni, e mercoledì scorso è arrivata anche la posizione della capogruppo di minoranza Maria Luise Polig,

Maria Luise Polig non si ricandida

"A meno di tre mesi dal voto per il rinnovo del Consiglio Comunale ritengo sia corretto e doveroso comunicare pubblicamente la decisione di concludere con la fine di questo mandato il mio impegno politico per Pandino e per il territorio - ha scritto in una lettera aperta indirizzata a tutti i cittadini pandinesi - Dopo 19 anni di presenza attiva in Consiglio comunale è giunto il momento di lasciare campo libero a chi, con nuove idee, entusiasmo e convinzione, vorrà mettersi a servizio del bene comune e della collettività. Il “Gruppo civico Pandino”, come soggetto di rappresentanza della società civile, si era costituito sulla spinta ideale del civismo, raggruppando le molte persone, indipendentemente dalle appartenenze ideologiche di partito, che avevano a cuore l’obiettivo di migliorare la qualità della vita di chi abita e lavora a Pandino. Ora, dopo aver amministrato il paese, dal 1995 al 2019 per cinque mandati consecutivi, e dopo aver svolto il ruolo di minoranza consiliare nel mandato che si sta concludendo, non si presenterà al voto del prossimo mese di giugno. La decisione maturata nel corso dell’ultimo anno è frutto di ampia e partecipata riflessione, e rappresenta la necessaria e naturale conclusione di un periodo di protagonismo che ha contribuito a determinare la storia di Pandino lungo quasi un quarto di secolo. Ogni cittadino di Pandino può valutare i risultati di quanto fatto, impossibile stilare un elenco, rischierebbe di essere troppo selettivo e in ogni caso riduttivo rispetto alle moltitudini di progetti realizzati e azioni sviluppate a favore del paese e di chi lo abita".

Per concludere uno sguardo al futuro.

"Pandino ha bisogno di una fase nuova, di un progetto di rilancio per il quale impegnarsi con passione e dedizione e nel quale ogni cittadino dovrebbe sentirsi coinvolto - ha dichiarato - Infine un semplice ma sincero grazie. Mi sento onorata per aver potuto dare il mio piccolo contributo alla comunità, sono grata per la fiducia, la stima e l’amicizia incontrate durante gli anni di impegno in comune. In vista del prossimo appuntamento elettorale, auguro a tutti i protagonisti di confrontarsi con spirito costruttivo, di esprimere idee e proposte con cura e rispetto, in modo che gli elettori possano scegliere con serenità e cognizione di causa chi ritengono meritevole di rappresentare il paese".

Spunta la lista "Uniamo Pandino"

Se Polig fa un passo indietro, però, in paese c'è chi è pronto a farne uno avanti. A sorpresa è spuntata una nuova lista civica: nasce “Uniamo Pandino”, che si presenterà alle prossime elezioni comunali sfidando il gruppo di maggioranza che ricandida il sindaco Piergiacomo Bonaventi (Lega). Ancora non è stato ufficializzato il candidato sindaco del nuovo gruppo, che si presenterà questo fine settimana ai pandinesi.

"Una proposta politica nuova, seria e competente per costruire insieme il futuro del proprio Comune": questo l’incipit della nota di "Uniamo Pandino", che si presenta come un gruppo eterogeneo. La lista, continua la nota, "nasce dalla volontà di un gruppo di cittadini provenienti da contesti diversi", impegnati in “una politica seria, trasparente e partecipata, che ponga al centro le persone e le loro esigenze”. Il primo appuntamento per la presentazione di volti e programma è fissato per sabato 30 marzo dalle 14.30 alle 17.30 in via Umberto I (altezza civico 64).

