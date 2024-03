Bonaventi si ricandida: "Squadra che vince non si cambia"

«Squadra che vince non si cambia»: il sindaco Piergiacomo Bonaventi annuncia la sua ricandidatura per le prossime elezioni.

A giugno i cittadini di Pandino saranno chiamati alle urne, e per la coalizione di centrodestra potranno votare di nuovo per il sindaco Bonaventi e il suo gruppo che ha governato il paese in questi cinque anni.

Bonaventi si ricandida

«Sono disponibile a ricandidarmi per il prossimo mandato, squadra che vince non si cambia - ha dichiarato Bonaventi - Credo di aver svolto un buon lavoro in questi cinque anni di mandato, molti cittadini mi hanno chiesto di ricandidarmi. Proporrò anche per i prossimi cinque anni una lista civica di centrodestra con lo “zoccolo duro” che fa già parte di questa Amministrazione. Il mio mandato è stato scandito dagli investimenti, abbiamo diversi lavori ancora in corso e altri che partiranno in questi anni. La maggioranza dei fondi li abbiamo ottenuti attraverso il Pnrr, per cui ci terrei molto a inaugurare queste opere finanziate per un valore oltre gli otto milioni di euro. Sono molto orgoglioso della conclusione dei lavori del castello visconteo, devono essere completati ancora i collaudi delle zone più interne, ma siamo giunti alla fine. L’ingresso al castello è stato riportato all’aspetto originale, sono stati tolti i sassi permettendo anche un accesso più agevole per tutti».

La pandemia e lo sguardo al futuro

Non solo aspetti positivi, gli anni della pandemia sono stati un periodo difficilissimo sotto tutti i punti di vista, ma lo sguardo ormai è proiettato al futuro.