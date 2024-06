Elezioni 2024, tutti i nuovi Consigli comunali eletti nella Bassa

Capita raramente di vedere una tornata elettorale in cui i ribaltoni - alcuni veramente clamorosi - si prendono completamente la scena, anche dal punto di vista numerico. E in cui anche le conferme hanno il sapore dell’inatteso. Eppure è andata così, nella Bassa bergamasca: da lunedì sera il panorama politico della nostra pianura ha tutto un altro aspetto, e gli equilibri sono del tutto saltati. Sia tra centrodestra e centrosinistra, che all’interno dello stesso centrodestra, dove la Lega locale - per anni colonna portante della sua area politica in tutta la Bergamasca - ha mostrato tutta la sua fragilità. (CLICCA QUI tutti i risultati delle elezioni comunali 2024)

Ecco come si presentano i nuovi Consigli comunali eletti nei Comuni al voto